Congo-Kinshasa: Crise dans l'Est - Les USA s'engagent à faire aboutir le processus de Luanda

L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en RDC, Lucy Tamlyn a exprimé, mercredi 3 juillet, l'engagement de son pays à l'aboutissement du processus de Luanda pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC.

Elle l'a dit dans une déclaration faite à Kinshasa en marge du 248e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis. La diplomate américaine a indiqué que son pays va utiliser ses outils diplomatiques et son influence pour promouvoir le dialogue afin de sortir la RDC de la crise sécuritaire :

« Nous avons hâte, en étroite collaboration avec le Président Tshisekedi, le Premier ministre Suminwa et son gouvernement, ainsi qu'avec le peuple congolais, de faire avancer nos priorités nationales et mondiales communes dans les domaines de la paix et de la prospérité. Tout commence par la paix. Conscients de l'urgence de trouver des solutions pacifiques aux multiples conflits dans l'est de la RDC, les États-Unis sont engagés à utiliser leurs outils diplomatiques et leur influence pour promouvoir le dialogue et permettre le processus de Luanda de porter ses fruits ».

Lucy Tamlyn a également souligné que les États-Unis continueront à être en première ligne pour fournir l'assistance vitale dont ont besoin des millions de déplacés en RDC. Elle a fait savoir que les USA travaillent de manière patiente et constructive, pour la stabilité et la prospérité de la RDC.

Hormis la sécurité, assure Lucy Tamlyn, Washington se propose d'appuyer Kinshasa dans le renforcement des systèmes de santé, la protection de l'environnement, la promotion de la bonne gouvernance et la stimulation de l'économie grâce à ses investissements dans l'agriculture et l'éducation.

« Les États-Unis s'emploient activement à mobiliser le secteur privé pour financer le développement des infrastructures, tels que le corridor de Lobito, au moyen de prêts, de subventions et d'incitations ciblés. Nous continuerons à encourager l'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'attirer des entreprises qui respectent des normes environnementales et sociales élevées, des entreprises qui mènent leurs activités dans la transparence et dans le respect de la législation locale, de manière à investir et à créer des emplois nécessaires à une main-d'oeuvre en pleine croissance », a-t-elle poursuivi.

La célébration de cette fête d'indépendance américaine est placée sous le thème : « La bonne gestion de l'environnement », a-t-elle souligné. Selon Lucy Tamlyn, ce thème s'inspire du succès phénoménal du Conclave du Bassin du Congo organisé par l'ambassade des États-Unis en avril dernier à Brazzaville, au Congo.

Lors de ce Conclave, des participants dont la RDC, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République du Congo, ont réfléchi à une collaboration au-delà des frontières qui permet de s'attaquer à tous les problèmes, de la gestion des déchets à l'éducation environnementale, en passant par la déforestation et la gouvernance foncière.