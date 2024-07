Togo: Sessions de codage à la BSL

La prestigieuse British School of Lomé organise du 8 au 12 juillet un camp de robotique et de codage.

L'objectif est de susciter l'intérêt pour les sciences et la technologie dès le plus jeune âge. Une attention particulière sera accordée à la programmation et à la conception de robots.

L'initiative s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à préparer les jeunes à un avenir technologique, en leur donnant les outils nécessaires pour réussir dans un monde numérique.

La British School of Lomé (BSL) est une école internationale fondée en 1983. Elle est reconnue pour offrir une éducation de haute qualité suivant le curriculum britannique, adaptée aux besoins des élèves internationaux et locaux.

La BSL suit le curriculum britannique, offrant une éducation structurée et rigoureuse. Les élèves suivent les programmes Key Stage 1 à 4, menant aux examens de Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) et aux examens du Baccalauréat International (IB) pour les élèves de la dernière année.