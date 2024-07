Afrique: Renforcement de la Coopération Inter-Agences pour la prévention et la riposte du VIH SIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre

communiqué de presse

Dans une démarche stratégique visant à renforcer la réponse au VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC), la Directrice régionale de l'ONUSIDA, Madame Berthilde Gahonyayire, a rendu visite au Directeur régional de l'UNFPA, Dr. Sennen Hounton.

Cette rencontre cruciale avait pour objectif de discuter de l'état actuel de l'épidémie de VIH dans la région, de comprendre les stratégies respectives des deux agences et de définir des actions communes pour une collaboration renforcée.

La rencontre a débuté par un échange approfondi sur la situation actuelle de l'épidémie de VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les deux directeurs ont discuté des défis persistants, tout en soulignant les réussites notables dans la région. Ils ont mis en lumière les nombreux défis socio-économiques, politiques, humanitaires et sécuritaires qui alimentent l'épidémie. Les mégatendances telles que la migration, l'urbanisation, les changements démographiques, le changement climatique et l'insécurité alimentaire ont également été identifiées comme des facteurs exacerbant la crise du VIH.

La Directrice régionale de l'ONUSIDA et le Directeur régional de l'UNFPA ont ensuite exposé leurs approches stratégiques respectives pour la prévention du VIH. « Nous réaffirmons notre engagement à contribuer à la prévention de la transmission du VIH en mettant particulièrement l'accent sur les femmes, les jeunes et les populations clés » explique Dr. Sennen Hounton. L'UNFPA aspire à une intégration transformationnelle de la prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles (IST), des violences basées sur le genre (VBG) et de l'éducation sexuelle complète.

Pour renforcer la réponse à l'épidémie de VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre, il est essentiel de miser sur la collaboration inter agence pour maximiser l'impact des interventions. « Nous avons explorer les opportunités de collaboration en santé maternelle, infantile, et la santé des adolescents et des jeunes. » confie Madame Berthilde.

L'accent a été mis sur la promotion d'une approche multisectorielle et intégrée de la prévention du VIH et des IST, en tenant compte des divers domaines de travail tels que la santé sexuelle et reproductive, le genre, les droits de l'homme, la réponse humanitaire, et la dynamique de la population.

La rencontre a également été l'occasion de féliciter l'ONUSIDA pour son rôle efficace dans la coordination de la réponse du système des Nations Unies au VIH, notamment à travers l'équipe régionale conjointe des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

Les deux agences continueront de collaborer sur des projets communs, notamment en matière d'éducation sexuelle complète et de soutien aux adolescents et jeunes.

Cette visite marque une étape significative dans le renforcement de la coopération inter-agences pour une réponse plus intégrée et efficace à l'épidémie de VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre.