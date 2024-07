Congo-Brazzaville: Ciar - Des recommandations à soumettre à l'approbation des chefs d'Etat

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présidé le 4 juillet à Kintelé, banlieue Nord de Brazzaville, les travaux du segment ministériel de la Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (Ciar) marqués, entre autres, par la restitution des résultats des experts avec à la clé sept recommandations à soumettre au segment présidentiel, le 5 juillet.

Réunis le 3 juillet, les deux mille experts venus de partout ont balisé le chemin pour la tenue de la réunion du segment ministériel, en finalisant les principales recommandations de la Ciar 1 ainsi que les actes stratégiques à présenter à l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, sept recommandations ont été formulées dont celle consistant à renforcer la coopération internationale, encourager une collaboration accrue entre les nations et les initiatives pour partager les meilleures pratiques et technologies.

Les experts ont aussi recommandé la mise en oeuvre des politiques et des cadres réglementaires, l'élaboration des politiques régionales, nationales, favorisant le boisement et le reboisement, incluant des incitations fiscales et des cadres réglementaires robustes ; le soutien du financement durable et innovant, la mobilisation des financements à grande échelle, y compris la finance carbone, les partenariats publics et privés, les paiements pour services environnementaux et tout autre financement vert.

Les autres recommandations concernent l'intégration des communautés locales et la population autochtone, l'inclusion des communautés locales et de peuples autochtones dans les projets de reboisement en leur accordant les ressources nécessaires et les meilleures techniques de plantation ; la promotion des solutions ayant pour base la nature, les plantations forestières et agroforestières, et d'autres solutions naturelles abordables comme des alternatives à la production de biens et de services du bois énergie et du bois d'industrie. A cela, s'ajoutent le suivi et l'évaluation des progrès ; la mise en place de systèmes rigoureux, nationaux, régionaux et mondiaux, pour suivre les progrès ; la mise en place d'une distinction honorifique d'Amar: Décennie africaine et mondiale du boisement et du reboisement, pour gratifier un pays, une organisation ou une personnalité ayant oeuvré de manière significative dans le cadre du boisement, du reboisement et de la lutte contre la déforestation.

Outre la restitution des conclusions des travaux des experts, les participants au segment ministériel ont suivi des messages des différentes délégations et institutions ainsi que la déclaration de la jeunesse qui ont presque toutes salué l'initiative de la tenue de la Ciar, tout en rappelant l'importance des forêts qui sont essentielles pour l'humanité. Ils ont, par ailleurs, réaffirmé leurs engagements à lutter contre la déforestation et à oeuvrer pour la préservation de l'environnement.