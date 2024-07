Afrique Centrale: Patrimoine culturel des deux Congo - La quatrième édition du festival Kongo River s'annonce enrichissant

Les organisateurs de la quatrième édition du festival « Kongo River Poool Malebo entre les deux rives » ont animé, le 4 juillet à Brazzaville, une conférence de presse, au cours de laquelle le programme, les particularités, les aspects de valorisation de la culture des deux Congo et avantages de cette édition ont été présentés.

Sur la même estrade, les responsables de l'ONG Kongo River dirigée par Vincent Kunda et ceux du site touristique de Ngabé ont expliqué le bien- fondé de Kongo River avant de répondre aux questions des chevaliers de la plume et du micro.

Selon Vincent Kunda, ce festival est né suite à un constat du manque de valorisation des eaux du fleuve Congo et de la culture profonde du Congo ainsi que de développement socioéconomique des habitants vivant le long du fleuve.

« Au cours de cette édition, il y aura la partie festive, culturelle, touristique ainsi que les échanges sur l'économie, la diplomatie. Les deux premières éditions ont eu lieu à Kinshasa et la troisième, à Muanda, toujours en République démocratique du Congo. Ce festival contribue également au changement de mentalité en formant les jeunes à la protection de la nature. Tous les participants seront assurés grâce à nos partenaires et plusieurs surprises leur seront réservées », a expliqué Vincent Kunda.

« Pool Malebo entre deux rives» prévoit, du 22 au 28 juillet, des rencontres idylliques et des échanges de haut niveau sur les questions liées au fleuve Congo, notamment les richesses de ses deux rives.

Le tout va officiellement commencer du 22 au 25 juillet à Ngabé, au Congo. Ce festival fortifie le pont culturel entre les deux capitales les plus proches au monde. A Ngabé (à 200 km de Brazzaville), il sera question de mettre en avant l'aspect scientifique et touristique de ce festival à travers un circuit touristique, un salon vert, une immersion dans la localité et des spectacles.

Après Ngabé, la fête va se déporter en République démocratique du Congo, à Kinshasa, du 26 au 28 juillet où se tiendra la partie touristique et festive avec la visite nocturne des lieux emblématiques de la ville, sans oublier des prestations artistiques.

A en croire Léocadie Elenga, du site touristique de Ngabé, cette édition sera unique en son genre car elle lie l'histoire et la culture traditionnelle du royaume Kongo et du royaume Téké. « A travers ce festival, nous allons consolider davantage les relations de partenariat entre les deux Congo. Le site touristique de Ngabé est ouvert et nous invitons les Congolais à venir le découvrir. Ce festival vous réserve ce qui est de beau entre nos deux pays. Souvent, on nous montre le côté négatif de nos pays mais avec Kongo River Pool Malebo entre les deux rives, nous allons échanger et découvrir les atouts de nos contrées. Tout le monde va se retrouver », a-t-elle expliqué.

Au-delà du fleuve Congo, ce festival mettra en avant les patrimoines communs entre les deux pays, notamment la gastronomie, l'écotourisme, la culture et autres. La participation aux activités de cette édition est segmentée. Pour la partie de Kinshasa, l'inscription est à 500 dollars (individuel) et 750 dollars le duo. Pour Brazzaville, le couple est réservé à 500 000 F CFA et 300 000 FCFA l'invidualité. Pour ceux qui veulent participer au festival de bout en bout (les activités des deux rives), ils doivent réserver 1 170 000 FCFA pour le couple et 780 000 FCFA pour les particuliers. Les enfants de moins de 6 ans doivent payer le prix forfaitaire de 91 000 FCFA. Toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux du site touristique de Ngabé.

Notons que cette édition est placée sur le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi. L'idée de fusionner les deux Congo dans l'organisation de cette édition vient de la rencontre entre les membres de Kongo River et les responsables du site touristique de Ngabé, pendant le sommet des trois bassins forestiers du monde qui s'était déroulé à Brazzaville.