Congo-Brazzaville: BEPC session de juillet 2024 - Rappel des règles de jeu aux membres du jury

Pour un déroulement réussi des épreuves du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) qui débuteront le 9 juillet sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a organisé, le 3 juillet, à Brazzaville un séminaire à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen d'Etat.

Les procédures de supervision, de contrôle et de communication entre les acteurs impliqués dans le déroulement des examens d'Etat ainsi que la prévention des risques de fraude et de répression des cas des fraudes font partie des problématiques sur lesquelles les communications ont porté lors du séminaire de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'organisation du BEPC. «L'ensemble de ces acteurs doit se comporter de sorte à rendre le diplôme crédible tant au plan national qu'international. Il faut donc bannir les comportements de nature à fausser les résultats, à fausser la vision de réforme de notre système éducatif », a fait savoir le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou. Il a insisté sur une meilleure collaboration entre tous les acteurs, les exhortant à travailler pour un examen d'Etat crédible.

Les acteurs impliqués dans l'organisation du BEPC ayant pris part à ce séminaire ne sont autres que les membres du jury, les chefs de centre et leurs adjoints, les membres de l'équipe pédagogique, des agents de sécurité et de la direction de la lutte contre la fraude en milieu scolaire...

Le 9 juillet, les candidats, sur toute l'étendue du territoire national, entreront en compétition par les mathématiques avant l'histoire et la géographie. Le deuxième jour, le 10 juillet, ils passeront les épreuves des sciences de la vie et de la terre puis l'anglais. Le troisième jour, 11 juillet, l'épreuve des sciences physiques va précéder celle de dictée-questions. Le 12 juillet, dernier jour de cet examen d'Etat, les candidats feront l'éducation physique et sportive. « Les téléphones portables et calculatrices programmables sont strictement interdits dans les centres d'examen », précise la note de service faisant office de calendrier du déroulement des épreuves du BEPC. « Les coupables de fraudes vont écoper d'une exclusion de trois ans de non-participation au BEPC », a averti le ministre.