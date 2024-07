Afrique: UNESCO - Journée mondiale de la langue Kiswahili

Le 5 juillet, sous la présidence de la délégation de la République démocratique du Congo, le siège de l'Unesco abritera les festivités de la Journée mondiale de la langue kiswahili sur le thème "Le kiswahili : éducation et culture de la paix ".

Cette Journée est née dans le contexte de l'Assemblée générale des Nations unies qui, par sa résolution 71/328 du 11 septembre 2017, portant sur le multilinguisme, s'est félicitée de la mise en oeuvre d'une journée consacrée à chacune de ses langues officielles, afin d'informer et de sensibiliser à leur histoire, leur culture et leur usage. Elle a encouragé́ le secrétaire général des Nations unies, la directrice générale de l'Unesco ainsi que d'autres institutions à envisager l'extension de cette importante initiative à d'autres langues non officielles parlées à travers le monde.

Ainsi, la diversité́ linguistique et le multilinguisme sont des domaines d'importance stratégique que l'Unesco promeut dans tous les domaines de son mandat, dans une approche interdisciplinaire et transversale impliquant l'ensemble des secteurs de programme. La Conférence générale de l'Unesco, lors de sa 41e session en 2021, a proclamé le 7 juillet comme Journée mondiale de la langue kiswahili.

Les célébrations inaugurales de la Journée mondiale de la langue kiswahili ont eu lieu en 2022, au siège de l'Unesco et dans le monde, sur le thème "Le kiswahili pour la paix et la prospérité́ ". Celle de 2024 a pour thème "Le Kiswahili : éducation et culture de la paix ".

%

Précisons que l'origine de la langue kiswahili remonte à plusieurs siècles, grâce aux interactions entre les communautés côtières Est-africaines et les commerçants arabes, principalement le long de la côte africaine de l'océan Indien. Le nom « swahili » vient d'un mot arabe « swahili », un adjectif pluriel signifiant « de la côte ». C'est une langue parlée concurremment avec d'autres langues nationales aux côtés de l'anglais et du français au Burundi, au Kenya, en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Zambie. Elle concerne plus de 200 millions de locuteurs actifs. Le kiswahili est désormais reconnu comme l'une des langues officielles de l'Union africaine, de la Communauté́ de développement de l'Afrique australe et de la Communauté́ d'Afrique de l'Est.

Non seulement elle figure parmi les six langues les plus parlées au monde, mais cette langue est aussi devenue un pilier indispensable de l'intégration culturelle et économique africaine, notamment pour la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange continentale africaine. Le kiswahili a également été reconnu comme un outil important pour l'atteinte par l'Afrique des Objectifs de développement durable 2030 des Nations unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Les locuteurs de kiswahili sont issus de divers groupes ethniques qui l'utilisent à titre de langue maternelle ou langue première, tandis que pour d'autres, il sert de lingua franca, une langue commerciale utilisée pour surmonter les lacunes en matière de communication entre les personnes de langues maternelles différentes.

À ce titre, indiquent les organisateurs, il est un vecteur de rapprochement des peuples et de paix. En célébrant la Journée mondiale de la langue kiswahili, non seulement ils reconnaissent l'importance de préserver et de promouvoir la diversité linguistique dans le monde, ils encouragent également le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle.

Ils prévoient pour cette année plusieurs activités en présence d'une multitude de participants invités à la cérémonie, notamment les ambassadeurs et les délégués permanents auprès de l'Unesco, le corps diplomatique en France, le Secrétariat de l'Unesco, le secteur privé, la diaspora, la société́ civile et le monde universitaire, entre autres.