Congo-Brazzaville: Sport de combat - Me Li Bo vulgarise la boxe Taiji Tongbei à Brazzaville

Le quatrième héritier et chef de la tradition de la boxe Taiji Tongbei en Chine, Me Li Bo, séjourne en République du Congo, particulièrement à Brazzaville, où il a procédé, du 1er au 3 juillet, à des démonstrations théoriques et pratiques dans plusieurs structures académiques.

En compagnie de Mme Zhang Nan, Me Li Bo a bouclé avec succès sa mission sportive dans la capitale congolaise. C'est, en effet, grâce à l'entreprise chinoise BRCC qu'il a effectué ce voyage et a pu visiter puis échanger successivement avec les élèves de l'école internationale chinoise de Brazzaville, de l'institut Confucius, de la salle de classe Confucius du collège Gampo-Olilou ainsi qu'avec les pratiquants de l'association de l'art martial en partageant quelques techniques de la boxe Taiji Tongbei.

Selon Me Li Bo, cette mission visait à promouvoir l'esprit de la culture martiale traditionnelle chinoise, renforcer les liens d'amitié entre la Chine et la République du Congo et propulser la diffusion de la culture martiale chinoise. « Nous espérons avoir l'opportunité, à l'avenir, d'offrir davantage d'enseignements sur les arts martiaux chinois aux enfants locaux et aux amateurs d'arts martiaux », a-t-il fait savoir.

La boxe Taiji Tongbei est un style chinois qui a un trait avec le tai chi, à l'exception de quelques techniques qui nécessitent la force et la rapidité chez le pratiquant.

%

Le rencontre du 2 juillet avec les étudiants de l'Institut Confucius était consacrée à la présentation et la démonstration de ce sport. Devant les responsables dudit institut ainsi que les cadres du BRCC et les jeunes congolais, les particularités et les atouts de cet art martial ont été présentés.

Le public ultra attentif et homogène a suivi des techniques et mouvements de ce style de boxe puisque Me Li Bo a expliqué, de manière explicite et très pédagogique, parfois avec images, l'historique de ce sport qui est un patrimoine culturel immatériel de la Chine.

« Au départ, je ne savais pas ce qui nous attendait, mais au cours des explications et démonstrations, je me suis rendu compte que c'est une discipline intéressante et très particulière. Je ne voulais même plus que les démonstrations se terminent car c'était très édifiant. Je souhaite vivement que ce style de boxe soit vulgarisé dans les différents départements du Congo », a souhaité un étudiant de l'institut Confucius.

La rencontre avec les élèves de la salle de classe Confucius et les pratiquants de l'association des arts martiaux, le 3 juillet, était totalement pratique puisqu'elle s'est déroulée dans un dojo. Li Bo a séduit le public par ses techniques et démonstrations qu'il a enseignées aux sportifs présents.

Il faut noter que ce grand maître a été reçu par les services du ministère des Sports qui souhaitent l'inviter avec ses disciples à la Journée nationale des sports, en fin juillet, à Brazzaville.