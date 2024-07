Gambie: L'Administration Portuaire du pays (GPA) s'apprête à signer un accord d'investissement avec Albayrak pour le développement du port de Banjul

Mr Ousman Jobateh, le directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA) a révélé que dans le cadre du projet d'expansion des ports, la GPA recrutera Albayrak & Negmar Consortium pour la conception, la construction, le financement, la gestion, l'exploitation et la remise du terminal à conteneurs du port de Banjul, ainsi que pour le développement d'un port en eau profonde à Sanyang.

Le directeur général a fait ces remarques hier, mardi, lors d'une réunion de sensibilisation du personnel tenue dans les locaux de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA) à Banjul. Il a déclaré que le partenariat public-privé permettra au consortium Albayrak & Negmar d'investir dans les ports de Banjul pour les 35 prochaines années afin d'améliorer la capacité portuaire.

La concession, a-t-il déclaré, est conçue sur le modèle d'un accord entre le concédant et l'actionnaire, ce qui signifie que le gouvernement ou la GPA est à la fois le propriétaire et l'actionnaire de la concession.

Il a indiqué que l'accord devrait être signé ce mois-ci (juillet). Cependant, il a ajouté qu'il y aura une condition préalable de 6 mois avant que le contrat n'entre en vigueur.

Mr Jobateh a souligné que les intérêts du personnel sont entièrement protégés dans l'accord, soulignant que tout le personnel sera transféré et embauche par le nouvel opérateur. « L'un des points non négociables de l'accord avec l'opérateur privé est que tous les emplois du personnel seront protégés et renouvelés. »

« Tous les emplois, en particulier ceux qui sont en cours d'exploitation, seront préservés par l'opérateur privé et le port maintiendra son rôle de régulateur. »

Il a noté que le port de Banjul a récemment été confronté à des problèmes de réhabilitation, et a donc développé un plan directeur en vue d'accroître la capacité du port, et ce, afin de mieux rivaliser avec les ports voisins.

Il a révélé qu'un appel d'offres international avait été lancé pour inviter les opérateurs privés à soumissionner, et que dix entreprises internationales et une entreprise locale avaient répondu à l'appel. Il a ajouté que trois opérateurs avaient été sélectionnés.

Il a également révélé que lorsque le rapport a été transmis au gouvernement en août 2023, un avis conditionnel d'attribution a été délivré à Albayrak & Negmar Consortium pour la conception, la construction, le financement, la gestion, l'exploitation et la restitution du terminal à conteneurs du port de Banjul ainsi que pour le développement d'un port en eau profonde à Sanyang.

La décision du gouvernement se fonde sur l'Adéquation Stratégique et Commerciale, qui faisait partie des critères d'évaluation pour la Concession du Terminal à Conteneurs du Port de Banjul, lancée dans le cadre d'un Appel d'Offres International (AOI). Il a ajouté que le consortium a proposé le développement du nouveau port en eau profonde, que le gouvernement souhaite explorer.

Le directeur du port a poursuivi pour dire que la décision a été guidée par la nécessité d'atténuer les risques climatiques auxquels Banjul est exposée en termes d'élévation du niveau de la mer et de sédimentation permanente dans l'estuaire, ainsi que par les restrictions liées à l'expansion de la capacité au sein de la ville.

Mr Jobateh a également déclaré que le port de Banjul sera toujours confronté au même problème au cours des 20 prochaines années, principalement parce que Banjul est un estuaire et que l'augmentation de la sédimentation nécessite des dragages fréquents. « Au cours des 20 prochaines années, avec tous ces investissements, nous serons confrontés au même problème et c'est la raison pour laquelle l'option d'avoir un port en eau profonde à Sanyang a été invoquée. »

« Notre capacité d'expansion dans la ville est limitée par le fait que nous sommes entourés par des quartiers résidentiels et d'entreprises commerciales. »

Il a déclaré qu'un nouveau port garantirait l'arrivée de navires plus grands dans le pays et réduirait le coût du commerce, et ce, afin que le port puisse relever les défis qu'il rencontre à Banjul. Ce nouveau port favorisera le développement du chantier naval car le pays disposerait également de ports intérieurs à Kaur et à Basse, veillera à ce que les camions en provenance du Mali et à destination de Banjul terminent plutôt leur trajet à Basse, assurera la préservation de nos routes et réduira la pollution et les accidents.

« Nous devons accroître notre capacité, autrement dit nous perdrons des clients. Si nous voulons rester pertinents et survivre à la concurrence, nous devons élever notre jeu en nous adressant aux investisseurs privés, » a-t-il fait remarquer.