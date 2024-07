Afrique: « Seeds for the future 2024 » - Semer les graines d'un développement numérique en Afrique

Huawei Northern Africa organise la première édition régionale du programme "Seeds for the Future" au profit d'étudiants talentueux de 15 pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre du 3 au 9 juillet 2024 à Essaouira au Maroc. Le lancement officiel du programme a eu lieu dans la soirée du 3 juillet en présence de plusieurs personnalités dont le Conseiller du Roi du Maroc André Azoulay.

Huawei place la formation au coeur du développement numérique en Afrique. C'est dans cette lancée qu'elle a initié le forum regional "Seeds for the future " dont la première édition se tiens à Essaouira au Maroc du 3 au 9 juillet 2024.

La cérémonie de lancement officiel du programme a eu lieu dans la soirée du 3 juillet en présence de plusieurs personnalités dont le Conseiller du Roi du Maroc André Azoulay. Ce grand évènement reunit des étudiants talentueux de 15 pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre. Il vise à renforcer les capacités technologiques des jeunes talents et à promouvoir la digitalisation sur le continent.

En mettant l'accent sur la formation, Huawei s'engage, selon le Vice-président exécutif de Huawei Northern Africa Jeremy Lin, à préparer la prochaine génération de leaders du numérique qui vont contribuer au développement technologique et économique de leur pays en particulier et de l'Afrique en général.

"Nous sommes très heureux d'organiser cet événement, le premier dans la région, et impatients de soutenir ces talents tout au long de cette semaine de formation en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour devenir de véritables ambassadeurs de la digitalisation sur le continent", a t il déclaré.

Grâce à des initiatives comme "Seeds for the Future", Huawei continue selon M. Lin, de démontrer son rôle clé dans la promotion de l'éducation numérique et de la transformation digitale dans le monde. "En investissant dans les talents locaux, l'entreprise aide à construire un avenir numérique inclusif et durable pour tous", a t il indiqué.

L'événement comprendra des sessions de formation en intelligence artificielle, 5G, cloud computing, et digital power, dispensées par des experts du numérique. Les participants auront également l'opportunité de travailler sur des projets innovants et de développer des solutions technologiques adaptées aux besoins de leurs communautés. En plus de ces formations, une compétition Tech4Good sera organisée durant la semaine. Les deux équipes lauréates de cette compétition auront la chance de participer à la finale mondiale Tech4Good en Chine en 2025.

A cette première édition regionale de "Seeds for the future", le Burkina Faso est représenté par huit étudiants. Le Conseiller du Roi du Maroc a invité l'ensemble des participants à saisir cette opportunité en vue d'acquérir le maximun de connaissances.

Un conseil que l'ensemble des participants et ceux du Burkina en paticulier entendent mettre en pratique afin de tirer le maximum de profit de cette grande rencontre. L'équipe burkinabè a bénéficié du soutien de l'Ambassade du Burkina Faso au Maroc qui a dépêché une délégation depuis Rabat en vue de les encourager.

" Nous souhaitons qu'ils portent haut le flambeau du Burkina", a déclaré le Chef de la délégation Sévérin Sanou. Pour lui, la participation du "pays des hommes intègres" à cet évènement témoigne de l'excellence de ses relations avec le Maroc.