Algérie: Marchés de gros - Le ministre du Commerce appelle la société Magros à développer et diversifier son activité

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Tayeb Zitouni a appelé, jeudi à Alger, les responsables de la Société de réalisation et de gestion des marchés de gros "Magros" à développer et diversifier l'activité de l'entreprise, à s'orienter vers le conventionnement avec les agriculteurs et les producteurs et à établir un partenariat avec les investisseurs dans le domaine des réseaux de grande distribution, indique un communiqué du ministère.

Présidant, au siège du ministère, une séance de travail consacrée à la présentation des résultats de l'évaluation préliminaire de Magros, le ministre a insisté sur la nécessité pour les responsables de cette entreprise publique de "prendre, séance tenante, des mesures à même d'améliorer la gouvernance et de remédier aux dysfonctionnements relevés au niveau de l'entreprise et de ses filiales", précise le communiqué.

M. Zitouni a également souligné "la nécessité d'intensifier les efforts pour moderniser l'organigramme de l'entreprise, conformément aux pratiques administratives les plus modernes, et d'appliquer les normes internationales en matière de gestion des ressources humaines et financières en vue de hisser la performance, d'améliorer les résultats financiers et d'atteindre les objectifs tracés".

Le ministre a aussi mis en relief "l'importance pour l'entreprise de développer et de diversifier son activité, de s'orienter vers le conventionnement avec les agriculteurs et les producteurs et d'établir un partenariat avec les investisseurs dans le domaine des réseaux de grande distribution", et ce, a-t-il dit, pour renforcer son rôle dans la régulation du marché national au service des objectifs stratégiques de l'économie nationale.

Au terme de la séance de travail, le premier responsable du secteur a enjoint de créer une commission présidée par le Secrétaire général du ministère pour la mise en œuvre de ces mesures et la réalisation des objectifs tracés.