Algérie: Education - Conférence nationale consacrée à la clôture de l'année scolaire 2023/2024

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé, une Conférence nationale consacrée à la clôture de l'année scolaire 2023/2024, et aux préparatifs de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

"Les travaux de la Conférence qui ont pris fin, mardi, en présence de cadres de l'Administration centrale, ont été marqués par l'organisation de cinq (5) ateliers liés, à l'encadrement, à la scolarisation, aux examens scolaires, aux structures, et au soutien scolaire", précise la même source.

Ces ateliers ont été couronnés par la présentation et le débat de rapports lors des travaux de la conférence.

Dans ce contexte, M. Belaabed a donné "des orientations et des instructions en vue d'atteindre davantage d'efficacité et d'efficience, l'administration centrale devant se charger du suivi et de l'évaluation périodique de chaque opération à travers toutes les wilayas".

Un exposé a, également, été présenté sur le plan opérationnel médiatique, à travers lequel les différentes opérations programmées jusqu'à la prochaine rentrée scolaire 2024-2025, ont été évoquées, lesquelles "doivent être suffisamment médiatisées aux niveaux central et local", précise le communiqué.

A cet égard, le ministre a souligné "l'impératif de mettre en avant les efforts déployés et les réalisations du secteur dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Etat, s'inscrivant dans le plan d'action du Gouvernement, issu du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Les rapports présentés, ont également mis l'accent sur "la nécessité d'assurer la stabilité et réunir les conditions de travail adéquates au profit de tous les fonctionnaires du secteur, ainsi que les meilleures conditions pour la scolarisation des élèves des trois 3 cycles d'enseignement".

En outre, l'accent a été mis sur l'impératif parachèvement de l'opération d'inscription des enfants en première année primaire, l'orientation scolaire, ainsi que la vulgarisation de l'enseignement préparatoire, et l'examen d'évaluation des acquis à la fin du cycle primaire, en sus du traitement pédagogique des élèves de première année moyenne".

Dans le même sillage, "la restructuration des matières et des horaires du cycle primaire" a été évoqué, tout en soulignant "l'augmentation du volume horaire des activités sportives et artistiques de 7% à 20%, outre le parachèvement de l'installation du programme d'anglais dans le primaire en intégrant cette matière en cinquième année du même cycle".

Par la même occasion, M. Belaabed a insisté sur "la nécessité de suivre l'orientation de l'Etat en promouvant les matières des mathématiques et des maths-techniques, et d'encourager les élèves à les choisir, d'autant que l'opération d'orientation est complètement numérisée".

En prévision de la prochaine rentrée scolaire, "un plan d'action a été présenté en vue de réaliser les différentes opérations liées aux finances et aux structures, abordant en détails, les prévisions de réception des nouvelles infrastructures et structures d'appui, l'aménagement et la rénovation des établissements éducatifs en plus de doter les écoles primaires de tablettes électroniques et œuvrer, en coordination avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, à raccorder les établissements éducatifs en fibre optique", ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, le ministre a affirmé "qu'aucun travail d'aménagement ou de rénovation ne doit être entrepris en présence des élèves dans les établissements éducatifs". Il a également instruit de garantir les autres services liés au manuel scolaire, à l'image du livre numérique et des livres en braille au profit des élèves mal-voyants".

Les travaux de la conférence ont, également, abordé les textes règlementaires régissant le déroulement des examens scolaires nationaux. A ce propos, M. Belaabed a salué "la bonne organisation des examens du BEM et du BAC de la session 2024", tout en insistant sur "la poursuite du travail pour préserver la crédibilité et la régularité des examens scolaires nationaux, en garantissant le principe d'égalités des chances pour tous".

Par ailleurs, le ministre a enjoint au Directeur général de l'Office national des publications scolaires (ONPS) de "lancer la vente des livres via la plateforme de l'Office afin d'orienter le citoyen, via la même plateforme, vers le point de vente le plus proche de lui", conclut le communiqué.