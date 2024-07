Maroc: Accompagnement des startups - Essaouira abrite la 1ère demi-finale du 'Greentech Roadshow Challenge' de la BMCI

Essaouira — La première demi-finale du "Greentech Roadshow Challenge", une compétition visant à encourager et à soutenir les startups innovantes dans le domaine des technologies vertes, a été organisée, mercredi au Technopark d'Essaouira.

Initié par la BMCI Groupe BNP Paribas, en partenariat avec Technopark Maroc, cet événement, qui s'est déroulé en présence, notamment du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du président du Conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, ainsi que d'autres personnalités de divers horizons, a rassemblé des entrepreneurs, des investisseurs et des experts pour évaluer des projets prometteurs dans les domaines du bas carbone, de l'Agritech et de l'économie bleue.

Après avoir examiné les projets des startups participantes, le jury composé de professionnels du secteur a décerné le prix de cette demi-finale à "Wash-Minute", une startup, basée à Marrakech, qui travaille sur des solutions innovantes pour les services de lavage automobile, notamment grâce à une économie d'eau exceptionnelle.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Aalya Ghouli, responsable du pôle "Fintech, Greentech et Startup Afrique" de la BMCI Groupe BNP Paribas, a indiqué que cette demi-finale constitue une étape cruciale dans le "Greentech Roadshow Challenge", dont l'objectif est de promouvoir l'innovation durable et de favoriser l'émergence d'entreprises contribuant à la transition écologique.

"Les projets les plus convaincants seront sélectionnés pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé, incluant un soutien en termes de stratégie, d'accès aux financements et de mise en réseau avec des partenaires potentiels", a-t-elle souligné. Elle a, dans ce sens, précisé que les finalistes de cette compétition auront l'opportunité de se rendre à Casablanca pour la grande finale, où les meilleurs projets seront récompensés et mis en lumière devant un public de professionnels et de partenaires stratégiques.

De son côté, la directrice générale de Technopark Maroc, Lamiae Benmakhlouf, s'est dite impressionnée par la qualité des projets présentés lors de cette compétition qui entend mettre en lumière l'excellence et la créativité des jeunes entrepreneurs marocains dans des domaines innovants et prometteurs.

"Cet événement se veut un excellent tremplin pour ces start-up, leur offrant l'opportunité de se faire connaître et de bénéficier de futurs programmes d'accompagnement," a-t-elle ajouté, appelant, dans ce sillage, à renforcer la synergie entre les différents acteurs du secteur afin de poursuivre les initiatives d'accompagnement et d'assurer un soutien durable à ces jeunes porteurs de projets.

Par ailleurs, Mme Benmakhlouf a fait part de sa confiance en l'avenir des projets présentés et son enthousiasme pour les prochaines étapes de ce concours, qui continuera à promouvoir l'innovation et à soutenir l'écosystème entrepreneurial marocain.

Après l'étape d'Essaouira, les prochaines demi-finales du "Greentech Roadshow Challenge" se tiendront à Fès, Casablanca et Tanger. Cet événement vise à identifier et à soutenir les projets les plus innovants dans le domaine des technologies vertes, en leur offrant une visibilité accrue et des opportunités de financement.