Maroc: Le Groupe Akdital inaugure la Clinique Internationale de Mogador à Essaouira

Essaouira — Le Groupe Akdital, leader de la santé privée au Maroc, a procédé, mercredi à Essaouira, à l'inauguration de la Clinique Internationale de Mogador, une infrastructure de santé multidisciplinaire et aux meilleurs standards internationaux.

Ainsi, la cérémonie d'inauguration de cet établissement de santé de pointe s'est déroulée en présence, notamment du Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, du président directeur général d'Akdital, Rochdi Talib, d'élus, de représentants des autorités locales, ainsi que d'autres personnalités de divers horizons.

D'une capacité de 166 lits, la Clinique Internationale de Mogador en tant qu'établissement de soins multidisciplinaires couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, met à la disposition des habitants de la région des équipements de pointe de dernière génération destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Azoulay a souligné que la ville d'Essaouira a franchi un seuil historique grâce à l'inauguration de cette clinique qui incarne à tous égards l'exemplarité, la vertu, la modernité et la réponse que notre pays apporte aujourd'hui à ses citoyens, ici et ailleurs.

"Avec un investissement de plus de 250 millions de dirhams, la Clinique Internationale de Mogador offrira aux visiteurs des services médicaux de haute qualité en toute sécurité, répondant à une multitude de besoins de santé, des pathologies complexes aux suivis médicaux réguliers", a relevé le Conseiller de SM le Roi.

"Cette clinique impressionne par son niveau de performance, la rationalité de son organisation et la rigueur de son fonctionnement", a ajouté M. Azoulay, exprimant sa confiance dans l'avenir de cette nouvelle infrastructure de santé pour répondre aux besoins de santé non seulement des habitants d'Essaouira, mais aussi des nombreux visiteurs de la ville.

De son côté, M. Talib a affirmé que cet établissement de santé est conçu selon des normes internationales élevées et offre des avantages considérables, notamment la mise en place d'un plateau technique de pointe pour la cancérologie.

"C'est une première dans la province, et cela permettra aux patients atteints de cancer de recevoir des soins sur place, sans avoir à se déplacer vers d'autres villes, ce qui est particulièrement important pour ceux nécessitant un traitement de longue durée, souvent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois", a-t-il expliqué.

De plus, M. Talib a fait savoir que parmi les atouts majeurs de cette clinique figure son service de cardiologie, doté de technologies avancées pour le diagnostic et le traitement des pathologies cardiaques, y compris une imagerie complète avec des équipements modernes tels qu'une IRM, permettant des interventions d'urgence à toute heure.

"L'ouverture de cette nouvelle infrastructure de santé a généré la création de 194 postes, dont 129 dans le domaine paramédical avec un investissement de 256 millions de dirhams", a-t-il poursuivi.

Conçue selon les normes les plus strictes en matière d'hygiène sanitaire hospitalière internationale et axée sur l'optimisation du parcours patient, la Clinique Internationale de Mogador dispose de 8 salles ultra-modernes dans le bloc opératoire, d'un pôle de réanimation comprenant 12 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardio-vasculaire, ainsi que 6 couveuses destinées à la réanimation néonatale.

En plus de ces installations, la clinique est dotée d'une unité de soins intensifs. Une unité de cardiologie interventionnelle, équipée de technologies avancées, a été mise en place permettant le traitement des maladies cardio-vasculaires et neurovasculaires. Ce service est doté d'une salle de cathétérisme et d'une salle dédiée aux épreuves d'effort. La clinique dispose également d'installations de pointe, comprenant notamment une unité d'endoscopie et une unité technique d'accouchement, assurant ainsi des soins de qualité et une expérience optimale pour les patients.

Enfin, cette infrastructure de dernière génération accueille un service de maternité et une nurserie. La Clinique Internationale de Mogador se distingue par son centre d'oncologie intégré, dédié à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers. Ce centre comprend un hôpital de jour de chimiothérapie, ainsi qu'une unité de radiothérapie équipée d'un accélérateur de dernière génération garantissant la qualité et la sécurité des soins, ainsi qu'un Scanner Dosimétrique.

Ce pôle renforce l'engagement de la clinique envers l'excellence des soins oncologiques et contribue à offrir une réponse complète aux besoins des patients. La Clinique Internationale de Mogador, conçue dans une perspective d'excellence des soins, propose un parcours de santé novateur avec un accompagnement individualisé.

Un service d'urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7 est disponible pour accueillir les patients en état critique, assurant une présence constante sur place de médecins réanimateurs et urgentistes. Cette réactivité est cruciale pour une prise en charge optimale des situations d'urgence.

En complément, la clinique abrite un laboratoire d'analyses médicales ainsi qu'un centre de radiologie complet incluant une IRM, un scanner, une radiographie standard, une échographie et une mammographie. Ces installations de pointe visent à optimiser le parcours des patients et à accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des malades.