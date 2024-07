Maroc: Opération Marhaba - L'aéroport Oujda-Angad pleinement mobilisé pour accueillir les MRE dans les meilleures conditions

Oujda — Depuis le lancement de l'opération Marhaba 2024, l'aéroport international d'Oujda-Angad est pleinement mobilisé pour accueillir les membres de la communauté marocaine expatriée dans les meilleures conditions.

Pour assurer le succès de cette opération, les responsables de l'aéroport ont redoublé d'effort pour renforcer les contrôles sécuritaires, douaniers et sanitaires, en recrutant des équipes chargées d'orienter et d'accompagner les voyageurs, ainsi que des éléments relevant des compagnies et services aériens, dans le cadre d'une coordination étroite afin d'assurer un maximum de fluidité dans la circulation des passagers et de leurs bagages.

Les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger et les autres voyageurs bénéficient d'un accueil spécial et sont accompagnés dès leur arrivée jusqu'à la fin du processus d'enregistrement et de contrôle, tandis que la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en coordination avec les autorités aéroportuaires, accompagne les voyageurs ayant des besoins spécifiques et les personnes âgées et veille à ce qu'ils bénéficient des facilités nécessaires.

Depuis le lancement de l'opération Marhaba 2024 le 5 juin, plus de 100.000 passagers ont transité par l'aéroport international d'Oujda-Angad, soit une augmentation de 20 % par rapport à la même période de l'année dernière et de 38 % par rapport à l'année de référence 2019, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'aéroport, Said Benbouazza.

%

Il a fait état de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels de l'Office National des Aéroports (ONDA) et de ses partenaires aéroportuaires, notamment la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale, la Direction des Douanes, la société de restauration et l'unité médicale, pour la réussite de cette opération.

Il a également mis en exergue les efforts concertés de tous ces départements pour assurer un bon niveau de services aux voyageurs et à leurs accompagnateurs, en renforçant les équipes d'orientation et en veillant à ce que les magasins, y compris les restaurants, les cafés et les bureaux de change, soient ouverts en fonction des horaires de vol.

Il s'agit également de mettre en place les facilités nécessaires aux voyageurs ayant des besoins spécifiques, de garantir une circulation fluide, de réduire le temps nécessaire aux passagers pour passer par tous les points de transit et de contrôle et pendant le traitement des bagages, tout en veillant à ce que les départs des avions se fassent dans les délais impartis.

Depuis le début de cette année, l'aéroport d'Oujda-Angad a accueilli plus de 440.000 passagers, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période de l'année dernière et de 52 % par rapport à l'année de référence 2019. Selon le directeur de l'aéroport, cette augmentation s'explique par l'enrichissement et la diversification continus de l'offre aérienne, avec plus de 7.500 vols par an reliant l'aéroport à 22 destinations internationales et 4 destinations intérieures.

Le responsable a fait savoir que deux vols internationaux avec Varsovie ont été établis cette année, ainsi que trois lignes intérieures reliant Oujda aux villes de Marrakech, Agadir et Tanger.