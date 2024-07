Maroc: Lancement de la 1ère vague des programmes d'appui à la compétitivité des artisans (Ministère)

Rabat — Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire et la Maison de l'Artisan ont lancé la première vague des trois programmes d'appui à la compétitivité des artisans, annoncés en décembre 2023.

Un premier groupe de 103 artisans sélectionnés suivront plusieurs formations théoriques et ateliers pratiques dans des domaines clés comme la recherche et développement, l'accès au marché, le financement, la productivité et la digitalisation, et ce jusqu'à décembre 2024, indique un communiqué du ministère.

Sept partenaires de renom sont engagés dans la mise en oeuvre de ces programmes, souligne la même source, précisant que la fondation internationale Label Step guidera la labellisation des artisans de la filière du tapis pour accroître leur renommée à l'échelle mondiale, tandis que l'Académie des Arts Traditionnels et le Centre technique du textile et de l'habillement offriront des formations techniques pour renforcer les compétences des artisans.

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), quant à elle, apportera son expertise en recherche et développement, en mobilisant ses laboratoires de recherche au profit de certaines filières artisanales. De son côté, l'Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) facilitera l'expansion des artisans sur les marchés internationaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de commercialisation pour leurs créations, et "Start Up Maroc" accueillera de jeunes entreprises artisanales pour un programme d'incubation focalisé sur leur transformation digitale.

Enfin, 8 artisans triés sur le volet suivront un programme de résidence au prestigieux Faenza Ceramic Center en Italie, portant notamment sur les techniques d'émaillage, de cuisson et d'amélioration de la qualité des produits de poterie/céramique.

Pour la prochaine vague, l'appel à candidatures sera lancé à la fin de l'année en vue d'un démarrage du programme au début de 2025.

"Notre engagement pour l'artisanat vise la modernisation globale du secteur tout en préservant son authenticité unique. Ceci nécessite impérativement un renforcement de la compétitivité des artisans", a déclaré la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par le communiqué.

"Nous adoptons pour ce faire une approche inclusive, qui cible aussi bien les artisans individuels que ceux évoluant au sein d'entreprises d'artisanat", a-t-elle précisé, notant que ces programmes, avec des partenaires prestigieux, permettront d'accroître significativement leur capacité d'innovation, de production et de commercialisation autant localement qu'à l'international.

Pour relever les nouveaux défis posés par la concurrence croissante et les évolutions des modes d'achat et de consommation, tant sur le plan national qu'international, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, en partenariat avec la Maison de l'Artisan, avaient initié en décembre 2023 trois ambitieux programmes nationaux, à savoir le programme d'excellence, le programme d'accompagnement à l'export et le programme d'accompagnement des agrégateurs.

Le programme d'excellence cible, dans une première étape, les filières "Tapis" et "Poterie & Céramique". Il permettra de structurer les unités de production en les accompagnant sur tous les maillons de la chaîne de valeur.

Le programme d'accompagnement à l'export accompagne, quant à lui, les opérateurs pour accéder aux marchés internationaux, tandis que le programme d'accompagnement des agrégateurs renforce les capacités d'agrégation pour améliorer la capacité de production et de commercialisation des artisans individuels.