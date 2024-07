Maroc: UNESCO - Examen à Agadir du Programme sur l'Homme et la biosphère

Agadir — Les représentants des États membres de l'UNESCO, réunis à Agadir à l'occasion de la 36e Session du Conseil international de coordination du Programme sur l'Homme et la biosphère (CIC-MAB), ont passé en revue, mercredi, les différentes actions entreprises au titre de ce Programme.

Au 2e jour de cette session, présidée par la directrice générale de l'Agence nationale pour le développement des Zones oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA), Latifa Yaacoubi, le secrétaire du programme MAB, Antonio Abreu, a présenté un aperçu des activités et des actions mises en oeuvre depuis la 35e session du Conseil tenue à Paris (12-15 juin 2023), ainsi qu'un rapport de synthèse sur les activités développées comme contribution de l'UNESCO au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.

Lors de cette réunion, à laquelle prennent part des déléguées d'organisations internationales et multilatérales, le CIC-MAB a discuté du rapport du Groupe de travail à composition non limitée (GTNL) sur l'engagement des jeunes dans le MAB, ainsi que de l'état d'avancement du développement de la base de données du MAB et du portail intersectoriel de l'UNESCO sur la biodiversité, y compris la contribution apportée par le projet Réseau UNESCO pour la terre.

De même, M. Abreu a rendu compte du processus de numérisation des dossiers statutaires et de l'élaboration d'indicateurs permettant de mesurer et de rendre compte de la contribution du Réseau mondial des réserves de biosphère (RMRB) aux programmes mondiaux sur la biodiversité.

D'autre part, le Conseil a été informé par la délégation chinoise de l'état de préparation du 5e Congrès mondial des Réserves de biosphère qui se tiendra en septembre 2025 à Hangzhou (Chine). La nouvelle stratégie et plan d'action du MAB 2025-2035 ont été aussi au menu des débats. Par la même occasion, les États membres et les Réseaux régionaux et thématiques ont présenté de brefs rapports sur leurs activités depuis la 35e session du Conseil du MAB, en se focalisant en particulier sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Lima.

Cette session a donné lieu à des échanges riches et constructifs entre les délégués des États membres de l'UNESCO qui ont, dans leurs questions et observations, souligné l'importance du Programme sur l'Homme et la biosphère pour promouvoir le développement durable et les questions y afférentes, notamment l'implication des jeunes dans le MAB, et le développement des connaissances scientifiques dans ce domaine.

Les travaux de cette 36e session du CIC-MAB se poursuivent jusqu'au 5 juillet par l'examen d'autres points inscrits à l'ordre du jour, notamment le changement de nom du Programme MAB, la bourse du MAB pour les jeunes scientifiques, et les propositions de nouvelles réserves de biosphère.

Le Programme sur l'Homme et la biosphère est un instrument qui vise à établir une base scientifique afin d'améliorer les relations entre les individus et leur environnement. Il associe sciences exactes, naturelles et sociales pour améliorer les moyens de subsistance des populations et sauvegarder les écosystèmes naturels et gérés, promouvant ainsi des approches novatrices du développement économique qui sont socialement et culturellement adaptées et viables du point de vue environnemental.