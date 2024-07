Ile Maurice: La mineure de 13 ans raconte sa mésaventure

Après trois jours, une mineure âgée de 13 ans est finalement rentrée chez elle. Dans sa déposition, elle a raconté comment elle souhaitait rencontrer son ami, un habitant de Mahébourg, qui était incarcéré à la prison de Beau-Bassin, mais que, finalement, elle a été abusée par un chauffeur d'autobus.

Ce dernier a été arrêté et fait face à une charge provisoire de «causing child to be sexually abused». Pendant trois jours, les parents et les proches de la mineure n'ont cessé de se démener afin de la retrouver. Cette jeune fille de 13 ans, en Grade 8 dans un collège de la capitale, avait pris le van scolaire, lundi, mais après en être descendue, elle a pris la direction d'un l'arrêt d'autobus et a pris un bus pour Mahébourg. C'est lorsque son grand-père est parti la récupérer à moto, après les heures de classe, qu'il a appris que la jeune fille n'est jamais arrivée au collège.

La famille a alors organisé une battue dans la localité et lancé des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Grâce aux internautes, ils ont appris que la mineure avait un ami, Akmez, un habitant de Mahébourg, dont elle a fait la connaissance sur l'application Tiktok. Et n'ayant pas de nouvelles de son ami depuis quelque temps, elle a décidé de se rendre chez ce dernier, à Ville-Noire. Sur place, la jeune fille est tombée sur un proche qui lui aurait expliqué que son ami purge actuellement une peine d'emprisonnement à la prison de Beau-Bassin.

Triste et déboussolée, elle décide cette fois d'aller à Beau-Bassin pour essayer de rencontrer l'habitant de Mahébourg. Mais elle se retrouve devant des portes fermées. Ne sachant quoi faire, elle marche jusqu'au poste de police de Beau-Bassin afin d'avoir la confirmation que son ami est bel et bien emprisonné. Mais avant qu'un policier ne puisse l'aborder la jeune fille se sauve. Dans sa déposition, dans la nuit de mercredi, elle explique qu'alors qu'elle se trouvait sur la gare de Mahébourg, lundi, aux alentours de 15 h 15, et qu'elle ne se sentait pas bien, elle a fait la rencontre d'un certain Akshay Soneea.

Elle aurait demandé à ce dernier, un chauffeur d'autobus, de la ramener chez elle et l'individu aurait accepté.

Mais en arrivant à La Rosa, il l'aurait conduite vers une maison abandonnée où elle aurait passé deux nuits en compagnie de cet homme de 43 ans. Ils auraient eu des relations sexuelles. Et suivant des informations concordantes reçues tard dans la nuit de mercredi, la police de Rose-Belle, accompagnée de plusieurs volontaires, se sont rendus à La Rosa. Ils ont dû enfoncer la porte d'une maison abandonnée et ont retrouvé la jeune fille. Akshay Soneea, alias Mithun, un chauffeur d'autobus qui se trouvait sur place, a été arrêté. Il fait face à une charge provisoire de «Causing child to be sexually abused» et a comparu devant le tribunal de Vieux-Grand-Port, ce jeudi 4 juillet.

Akshay Soneea, le suspect, est divorcé et père d'une adolescente de 14 ans. Quant à la jeune fille, elle se trouve actuellement à l'hôpital pour subir un examen. La police compte l'auditionner encore une fois après sa décharge. Les proches de la jeune fille, qui ne cessent de remercier ceux qui les ont aidés à retrouver la jeune fille, ne comptent cependant pas faire de déclaration à ce stade. Ils expliquent que le plus important est que l'adolescente a été retrouvée saine et sauve.