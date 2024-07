Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Juillet 2024

Niger: Lutte contre le terrorisme – « Plus de 100 terroristes » tués après une attaque meurtrière

L'armée du Niger a affirmé jeudi avoir tué « plus de 100 terroristes » lors d'opérations aériennes et terrestres toujours en cours, en réponse à une attaque jihadiste près du Burkina ayant causé la mort de 20 militaires la semaine dernière. «Les opérations terrestres et aériennes se poursuivent pour neutraliser le groupe terroriste responsable de l'attaque de Tassia » et « plus de 100 terroristes ont été tués depuis », annonce l'armée dans son dernier bulletin des opérations. Le 25 juin, 20 soldats d'une opération antiterroriste et un civil avaient été tués dans une attaque menée par « une coalition de groupes armés » près du village de Tassia, dans le département de Téra (ouest).(Source : aniamey.com)

Guinée : Un incendie dans une maison à Conakry - Dix morts dont sept femmes

Dix personnes dont sept femmes ont péri dans un incendie survenu mercredi dans une maison près de la capitale Conakry, a annoncé le gouvernement guinéen, après une série de drames meurtriers ces dernières jours.« Un incendie s’est déclaré" mercredi vers 02H00 Gmt dans une maison dans la localité d’Ansoumanyah, « entraînant la perte tragique de dix vies humaines, dont sept femmes et trois hommes. Parmi les victimes, nous déplorons la perte d’une femme enceinte » et « d’une autre en âge avancé », dit le gouvernement dans un communiqué.« Le feu avait complètement envahi la maison. Ils (les voisins) ont pu extraire un seul de mes enfants qui est actuellement en réanimation (dans un) hôpital. Tous les autres ont trouvé la mort. Ce sont mes enfants et mes nièces », a dit un parent des victimes, dans une vidéo diffusée par le site local Guinéematin. (Source : Afp)

%

Sénégal : Nouvelle Politique Ferroviaire - Le Président Bassirou Diomaye FAYE fouille le TER

Evaluation des activités, des projets et de leurs financements, traçage d’un schéma national de développement. Le président de la République définit ainsi les contours d’une « Nouvelle politique ferroviaire » à même de répondre aux nombreux défis techniques et financiers qui interpelle le secteur. En attendant, Bassirou Diomaye Faye évoque l’urgence d’auditer les structures déjà en place. Le potentiel de développement du transport ferroviaire est encore important. Au Sénégal, les autorités de l’ancien régime l’ont compris en lançant le Train Express régional (TER) dont la mise en marche a été articulée à la redynamisation de l’activité ferroviaire traditionnelle. Mais,autour du TER, le bruit a été assourdissant : soupçons de corruption, non rentabilité, entre autres ont accompagné le montage de ce projet. Aujourd’hui, le président Bassirou Diomaye Faye semble viser plus loin pour mettre le secteur ferroviaire sur de bons rails, améliorant ainsi la mobilité urbaine. (adakar.com)

Mauritanie : Migration irrégulière- 89 migrants clandestins morts en mer

L’agence officielle et un haut responsable mauritaniens ont indiqué le jeudi 4 juillet que 89 migrants avaient péri lundi lors du naufrage de leur embarcation au large des côtes de la Mauritanie sur la route de l’Europe. Des dizaines d’autres sont portés disparus. Des dizaines d’autres sont portés disparus, ont-ils dit. (Source : La Croix)

Gabon : Football/Éliminatoires CAN 2025 - « la qualification est à mon sens réalisable » (Thierry Mouyouma)

Le sélectionneur national du Gabon, Thierry Mouyouma, a estimé que la qualification de son équipe est envisageable au regard des forces en présence dans la poule B, mais qu’il faudra néanmoins prendre chaque adversaire au sérieux. « Je dirai qu’on est satisfait à l’issue du tirage au sort, surtout en sachant qu’on est dans un groupe B pas facile. On sait qu’on jouera à trois pour une place, compte tenu du fait que le Maroc était tête de série et déjà qualifié en étant pays organisateur. Donc le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho devront jouer pour une place, mais ce qui à mon sens est réalisable surtout que nous n’avons que pour ambition, la qualification pour la prochaine CAN au Maroc », a rappelé Thierry Mouyouma. Le sélectionneur Gabonais a d’ailleurs tenu à rester lucide, en évoquant la manière avec son groupe et lui comptent aborder cette campagne qualificative. (Source : alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Can Maroc 2025/Tirage au sort - La Côte d'Ivoire logée dans le groupe G

Le tirage au sort relatif aux éliminatoires pour la Can Maroc 2025 a eu lieu ce jeudi 4 juillet 2024, à Johannesburg en Afrique du Sud. La Côte d’Ivoire, champion d'Afrique 2023, est logée dans le Groupe G. Elle y est avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Les éliminatoires de cette Can Maroc 2025 débuteront en septembre 2024.Il faut le préciser, ce tirage au sort a été effectué par le sélectionneur des Éléphants, Emerse Faé ainsi que la légende marocaine Marouane Chamack, en présence de plusieurs autorités de la Confédération africaine de football (Caf). Ce tirage au sort a pris en compte 48 pays répartis en douze (12) groupes de quatre (4).Outre la Côte d’Ivoire, on connaît désormais le sort de certains pays tels que le Cameroun et le Mali. Le premier est dans le groupe J avec la Namibie, le Kenya et la Zambie.Quant au Mali, il est logé dans le groupe I avec la Mozambique, la Guinée-Bissau et l’Eswatini(ex-Swaziland).(Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Exploitations illégales d’or - Les mesures fortes du gouvernement contre les contrevenants

Le gouvernement burkinabè a ordonné l’arrêt le 2 juillet 2024 de l’exploitation illégale d’or pratiquée dans les Cascades, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest par des étrangers. Ces fautifs seront expulsés du Burkina, leurs permis de recherche retirés et leur matériel qui se chiffre à plusieurs milliards de Fcfa sera désormais la propriété de l’État burkinabè, a ajouté l’exécutif. Une délégation gouvernementale a effectué une visite à Diarabakoko dans la commune de Banfora, sur le site d’exploitation de l’or, le mardi 2 juillet 2024, pour constater l’exploitation illégale dudit site. Séance tenante, la délégation, composée du ministre de l’énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabré GOUBA et du ministre délégué en charge de la Sécurité, Commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, a exigé l’arrêt immédiat des travaux dans les sites concernés. (Source : burkina24)

Rca : Après les inondations- Des volontaires préviennent de futures catastrophes

En Centrafrique, les fortes précipitations de ces derniers mois continuent de faire sortir la rivière Oubangui de son lit. À Bangui, une dizaine de quartiers sont gravement touchés. Entre avril et juillet de cette année, on signale une centaine de maisons écroulées, une dizaine de personnes dont la plupart sont des femmes. Des enfants et des personnes âgées ont trouvé la mort et plusieurs centaines d'autres sont sans abris. Certains riverains volontaires de ces quartiers développent des initiatives pour prévenir les futures inondations. En Centrafrique, les fortes précipitations de ces derniers mois continuent de faire sortir la rivière Oubangui de son lit. À Bangui, une dizaine de quartiers sont gravement touchés. (Source : Rfi)