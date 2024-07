Burkina Faso: Des terroristes bombardés intensivement sur une colline

L'armée burkinabè a mené, lundi 1er juillet dernier, des bombardements intensifs sur une colline de la Boucle du Mouhoun d'où partaient des terroristes pour semer la terreur et la désolation dans les localités de Doumbala, Lanfiera et Ouarokuy (Boucle du Mouhoun), a appris l'AIB, jeudi, auprès de sources sécuritaires.

Depuis quelques jours, un groupe terroriste semait la terreur et la désolation dans les zones de Doumbala, Lanfiera et Ouarokuy, dans la Boucle du Mouhoun. Les recherches des vecteurs aériens ont permis de localiser, le 1er juillet 2024, ces criminels sur une colline rocailleuse d'où ils partaient pour troubler la quiétude des populations. On y voyait de nombreux malfaiteurs, aussi bien sur la colline que sous de grands arbres au pied de l'élévation.

Très vite, plusieurs vecteurs aériens ont été mobilisés en vue d'une grande opération aérienne. Un premier groupe de terroristes sous un grand arbre a été frappé avec une grande précision. Cela a été suivi d'un bombardement intensif de la colline à travers plusieurs frappes simultanées.

Les vecteurs aériens ont maintenu leur position pour attendre les éventuels survivants. L'attente a fini par payer puisque, à 19h, des rescapés sont sortis de leur cachette et se sont dirigés vers la frontière. En cours de route, ils se sont concertés sous un grand arbre pour organiser leur départ des lieux. Mais, trop tard, ils ont été foudroyés par une frappe pendant leur réunion. Les autres terroristes ont compris la menace et ont attendu jusqu'à 23h avant de pointer le nez dehors. Les opérateurs aériens, plus patients qu'eux, les attendaient. Les malfaiteurs ont subi le même sort que les premiers.

Un dernier groupe de quatre terroristes a tenté le tout pour le tout, à pied, pour sauver leurs vies. Ils n'y parviendront pas. Réfugiés sous un arbre, ils ont été anéantis par un missile. Outre la Boucle du Mouhoun, l'armée burkinabè a également mené des opérations avec succès dans la région du Sahel. En effet, le 3 juillet 2024, les renseignements faisaient état d'une attaque de grande envergure en préparation contre la ville de Djibo et d'autres positions dans le Sahel.

Les recherches ont permis de suivre plusieurs mouvements et identifier certaines zones refuges des terroristes avant le lancement des hostilités aux environs de 16h. A l'entrée de la forêt entre Djibo et Inata, une frappe a détruit un tricycle rempli de fûts d'essence qui devait ravitailler les criminels. La fuite des rescapés a permis de localiser un refuge sur le site d'or d'Inata, où des terroristes attendaient certainement leur carburant.

Un missile s'est écrasé sur eux et a mis fin à leur funeste projet. Puis, les opérateurs aériens ont frappé la base avec un gros missile. La logistique camouflée dans les bâtiments a brûlé et tout a été détruit. Après cet épisode, les vecteurs aériens ont poursuivi leurs missions.

A Taouremba, des combattants terroristes se cachaient depuis plusieurs jours dans des bâtiments. Ils ont été écrasés dans ces bâtiments par une puissante bombe. A Foubé, un missile a atteint des terroristes cachés sous un hangar et les a expédiés en enfer. Cependant, les opérations sont loin d'être terminées, disent les sources de l'AIB.