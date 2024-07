Soudan: Les Forces de soutien rapide revendiquent la prise de bases militaires dans l'État du Sennar

Au Soudan, l'escalade continue... Les affrontements, qui ont commencé fin juin à Jebel Moya, dans l'État de Sennar au sud-est du pays, se sont étendus à la ville de Sinja, provoquant de nouveaux déplacements de la population. L'État du Sennar était jusque-là relativement épargné par la guerre qui oppose l'armée régulière d'Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemedti depuis avril 2023. Selon l'ONU, 136 mille personnes au moins ont dû fuir, souvent en traversant le Nil Bleu. Selon des militants locaux, 25 personnes, dont une majorité des femmes et des enfants, sont morts noyés suite au naufrage de leur embarcation.

Sennar est, depuis plusieurs jours, théâtre de violence et c'est suite à la percée surprise des FSR, qui ont infligé un nouveau revers à l'armée régulière en prenant par surprise plusieurs bases militaires de Sinja, capitale du Sennar, sans combats.

Après avoir investi Sinja, les chefs locaux des FSR s'affichent joyeux dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux a côtés de leur butin de guerre : armes, véhicules militaires et beaucoup de munitions.

Les rescapés, qui ont fui Sennar, État voisin de Qadarif, racontent les exactions qu'ils ont subies par les Forces de soutien rapide. Leurs maisons et magasins ont été pillés. Selon de nombreux témoignages, durant leur fuite, ils ont été insultés et ont également été dépossédés de leurs biens : voiture, téléphone portable, argent liquide et or... Partout où ils sont passés pendant leur périple vers le sud, juchés sur des pick-up, les paramilitaires ont tout pillé, en terrorisant les habitants, des villageois en majorité.

Les FSR continuent leur progression dans l'État du Sennar, alors que l'armée annonce qu'elle continue à se battre dans cette région. Sennar, l'ancienne ville historique qui porte le même nom de l'État, demeure encerclée. L'État du Sennar constitue un carrefour stratégique entre plusieurs autres États du Soudan. Sa perte pourrait selon plusieurs observateurs mettre l'armée dans une position difficile.

Importance stratégique de l'État du Sennar

En plus de l'importance économique et commerciale qu'il acquiert et qui est principalement basée sur l'agriculture, l'État du Sennar, jouit d'une position géographique excellente. Il est situé sur un carrefour de lignes liant plusieurs autres États au Port Soudan, situé à 200 km de Sinja et devenu capitale administrative provisoire du Soudan. En cherchant à dominer cet État, après avoir contrôlé al-Jazeera voisine, les FSR pourraient couper les chemins d'aides et de fournitures militaires destinées à l'armée.

Plusieurs observateurs considèrent par ailleurs que si les FSR prennent le pont stratégique de Douba, où des combats ont lieu actuellement, « cela leur permettrait d'encercler la ville de Gedaref » située dans un État relativement calme. Elles auront également, selon un expert militaire parlant à l'AFP sous couvert d'anonymat : « une ligne ouverte vers la frontière éthiopienne, ce qui pourrait leur donner de nouvelles lignes d'approvisionnement ».

Un trafic d'armes prospère déjà dans cette zone frontalière, et la ville de Dinder, n'est qu'à 116 km de la frontière. Visiblement, les FSR cherchent également à atteindre cette ville en priorité.

Enfin, l'État de Sennar est également à la frontière avec le Soudan du Sud, pays qui aurait fourni, selon Khartoum, le plus grand nombre de mercenaires au FSR... Ces forces annoncent avoir pris le contrôle de la zone stratégique de Miram au Kordofan de l'Ouest, à 60 km de la frontière avec le Soudan du Sud.