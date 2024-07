Les audiences de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Sédhiou ont démarré avant-hier, mardi 02 juillet, et ce pour quatre jours d'affilé. Cinq peines sont déjà prononcées dont quatre de dix ans de réclusion criminelle et sept ans. Les inculpés sont poursuivis pour des faits d'association de malfaiteurs, trafic international de drogue, viol, pédophilie entre autres charges.

Hier, mercredi 3 juillet 2024, deuxième jour d'audience de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Sédhiou, deux affaires étaient inscrites au rôle. La première est une inculpation du sieur Mamadou Baldé, un homme de nationalité guinéenne de Bissau, poursuivi pour trafic international de drogue. Le Procureur a requis une peine d'emprisonnement de dix ans ferme et une amende d'un million deux cent quatre-vingt-mille francs CFA. Et face à ce qui est qualifié de faits graves, le juge a suivi et prononcé la même peine à l'encontre de Mamadou Baldé.

La seconde affaire appelée à la barre concerne le sieur Souarou Cissé, poursuivi pour des faits de viol sur une mineure de treize ans, pédophilie et détournement de mineure. L'accusé a reconnu les faits, mais prétend que la fille était consentante. Ce que réfute le juge, arguant qu'une mineure ne peut, en aucun cas, consentir à une quelconque sollicitation de cette nature. Et nonobstant la plaidoirie de son avocat, Me Sow, le Tribunal a infligé une peine d'emprisonnement de dix ans à l'encontre du sieur Souaro Cissé.

La veille mardi, premier jour des audiences, trois affaires étaient inscrites au rôle à savoir trafic intérieur de drogue, association de malfaiteurs, offre, cession de drogue et détention illégale d'armes à feu. Pour les deux premiers cas, le Tribunal a infligé aux prévenus une peine de dix ans de réclusion criminelle, et le troisième, sept ans de réclusion criminelle.

Et pour ces deux jours d'audience, le Tribunal de grande instance de Sédhiou a jugé cinq affaires et prononcé quatre peines de dix ans et une de sept ans. Ce jeudi, deux affaires sont inscrites au rôle, pour des faits d'association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue et détention illégale d'arme.