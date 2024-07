Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Environ dix-sept mille interventions réalisées en 2023

Les services de sécurité civile ont secouru près de dix-sept mille personnes l'année dernière, selon le rapport présenté le 4 juillet, à Brazzaville.

En se référant aux données, il y a eu 15 779 secours à victimes, dont 14 076 cas, soit 95%, consacrés aux examens d'Etat et concours, session 2023, où les candidats, superviseurs et agents de l'ordre ont été pris en charge, parmi lesquels trente-huit évacuations sanitaires vers des centres hospitaliers, pour une prise en charge plus approfondie ; 293 opérations diverses, soit 100% ; 510 incendies, soit 100% ; 170 accidents de circulation, soit 100% ; 19 risques technologiques.

S'agissant de la comparaison des interventions par année, il est constaté un écart de 2618 interventions entre 2022 et 2023, soit une augmentation de 15%. On peut ainsi se rendre compte que l'augmentation annuelle régulière des interventions est liée principalement à la campagne des examens d'Etat et concours organisée avec l'appui des ministères des enseignements général et technique, de plus en plus marquée par la couverture sanitaire de nombreuses localités où la sécurité civile n'est pas implantée...

D'autres activités ont été réalisées, notamment la participation régulière à l'unité de police constituée (UPC). En effet, chaque année, dans le cadre de la mission multinationale intégrée pour la stabilisation en République centrafricaine, un médecin et deux infirmiers du commandement de la sécurité civile ont fait partie de l'antenne médicale de l'UPC du Congo. Année marquée également par la gestion de l'antenne médicale implantée à l'aéroport international Maya-Maya, de Brazzaville, pour la prise en charge des personnes en détresse, présentes sur la plateforme aéroportuaire et la couverture sanitaire, le dimanche matin, des activités sportives sur le littoral fluvial (corniche) à Brazzaville ; au complexe sportif du stade de la Concorde, à Kintélé, et sur le front de mer de la côte sauvage, à Pointe-Noire.

Clôturant cette présentation, le commandant en second de la sécurité civile, le colonel de police Serge Pépin Itoua Poto, a déclaré que par rapport à l'année 2022, où 11098 personnes avaient été enregistrées, il a été constaté une hausse de 2 978, soit une augmentation de 21,15%. Cela, a-t-il poursuivi, se justifie par le fait que neuf nouvelles autres localités où la sécurité civile n'est pas implantée ont été prises en compte en 2023, à savoir Ewo, Makoua, Mossendjo, Ile Mbamou, Mpouya, Gamboma, Kindamba, Loudima et Ngabé. A titre d'exemple, 1427 en 2017 ; 7545 en 2018 ; 9974 en 2019 ; 13891 en 2020 ; 12239 en 2021 et 14408 en 2022 et 15779 en 2023.