Congo-Brazzaville: Festival international des Arts modernes et traditionnels - La deuxième édition arrive à grands pas

Initié par Duchel Poati Poati, président de l'agence Fly Record Entertainment, le Festival international des arts modernes et traditionnels "Fu Mwanz" se tiendra du 11 au 14 juillet, à Pointe-Noire. Son objectif est de rassembler les artistes et le grand public autour des concepts de l'unité et du développement.

Le but principal de la fête culturelle est la valorisation et la promotion de la culture congolaise. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités à la fois plaisantes, amusantes que ludiques seront programmées. Parmi elles figurent les ateliers pédagogiques sur le thème "Professionnaliser son art pour réussir sa carrière", les tables rondes littéraires et cinématographiques sur le thème "L'adaptation des oeuvres littéraires congolaises au cinéma congolais" ainsi que la présentation-dédicace de l'ouvrage intitulé "Aisance" de l'écrivain Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah. Seront également prévues au cours de cette fête les expositions des oeuvres d'arts, l'opération de nettoyage sur le rivage de la plage pontenegrine ainsi que les scènes ouvertes des jeunes talents.

Plusieurs catégories de personnes seront présentes à cette messe culturelle, à savoir les artistes de tout genre, les promoteurs culturels, les producteurs, les mécènes, les sponsors, les autorités culturelles de la ville océane et bien d'autres encore. Par ailleurs, les artistes qui voudront prendre part de façon active au « Fu Mwanz » devront respecter certaines conditions. Ils devront, entre autres, fournir un dossier de candidature constitué d'un dossier de presse, d'une carte d'artiste et d'un support audio ou audiovisuel. Les chansons proposées par les futurs participants devront valoriser la culture et la tradition, mettre en avant la morale, l'éducation civique et ancestrale. En outre, elles devront aller à l'encontre du racisme et de la xénophobie.

Pour soutenir et encourager les artistes, les organisateurs demandent aux amoureux de l'art, aux mélomanes et sympathisants de la culture moderne et traditionnelle de prendre massivement part aux différentes activités prévues au cours du Festival international des arts modernes et traditionnels « Fu Mwanz ».

Notons que l'agence Fly Record Entertainment a été créée le 15 février 2012 à Pointe-Noire. Elle est constituée de cinq membres dont un homme et quatre femmes. Son but est d'accompagner les artistes jusqu'à la professionnalisation de leur art, d'organiser des spectacles, des concerts, des showcases afin de leur donner la visibilité, d'assurer la communication, la production et la distribution des oeuvres des futures stars et d'encourager les mélomanes à consommer leurs produits.