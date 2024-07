Congo-Brazzaville: Modeste Noumba satisfait de la troisième édition du salon d'affaires

interview

Modeste Noumba est le promoteur de Hope consult et du Salon d'affaires dont la troisième édition a eu lieu le 29 juin, au Palais des congrès de Brazzaville. Pour la prochaine édition, en 2025, il entend mettre en place un club d'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes de bénéficier davantage de conseils techniques.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Pourquoi la troisième édition du Salon d'affaire ?

Modeste Noumba (M.N.) : Nous avons pensé organiser ce salon parce que c'est important d'avoir un cadre où les jeunes peuvent bénéficier de l'expérience des aînés qui ont fait un parcours et qui vont servir de référence, de modèles et de mentors afin de les aider à réussir, à connaître et à comprendre le cheminement qu'il faut prendre pour arriver à ce niveau-là.

L.D.B.C. : Quels ont été alors les enjeux de ce salon ?

M.N. : C'est premièrement de motiver les jeunes. Deuxièmement, de pouvoir les coacher et de leur permettre d'avoir une lueur d'espoir. Hope consult, c'est conseiller les jeunes dans ce qu'ils font et que les gens regardent, ce qui a de la valeur. C'est important de croire en eux avec le peu qu'ils ont. Avec l'accompagnement de notre part, ils pourront avancer petit à petit afin de réaliser leurs rêves.

L.D.B.C. : Cette édition a-t-elle atteint ses objectifs ?

M.N. : Je peux dire que les objectifs ont été atteints. Nous avons pu donner assez d'espoir aux jeunes à travers les panelistes et le beech qui a fait comprendre aux jeunes qui ne croyaient pas en ce que nous venons d'organiser. C'est sûr que la prochaine édition, il y aura plus de participants et ce sera plus grandiose. Nous espérons avoir plus de partenaires permettant aux jeunes de pouvoir éclore.

L.D.B.C. : Quelle a été la particularité de cette 3e édition ?

M.N. : Cette édition a eu un accompagnement assorti du concours, contrairement à l'année dernière où nous avons remis le trophée à titre représentatif. Cette année, il y a eu non seulement le trophée mais aussi cet accompagnement financier qui sera donné au meilleur projet. Pour cette année, l'accompagnement a été donc financier et technique.

L.D.B.C. : Qu'est-ce qui pointe à l'horizon ?

M.N. : En perspectives, nous allons ouvrir le Club de l'entrepreneuriat de Hope consult. Il servira à tous les jeunes de venir recevoir les expériences des techniques ; des accompagnements aussi sur certains points qui sont la clé de l'entrepreneuriat. Par exemple, comment gérer la trésorerie et le temps. C'est de tout cela que nous parlerons dans ce club. Je demande aux jeunes de pouvoir s'inscrire. Pour le moment, c'est gratuit. Il y a un niveau où nous pourrons accompagner les jeunes en faisant l'étude des projets. Cette étude sera faite à un prix raisonnable.