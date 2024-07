Congo-Brazzaville: Leadership féminin - Bettina Mass, femme d'impact au parcours singulier

Ses initiatives et engagements contribuent à faire bouger les choses et à construire un monde meilleur. De l'entrepreneuriat social au coaching, Bettina Mass marque les esprits, donnant envie d'agir, de faire, de créer, d'oser, d'inventer, d'entreprendre et de réussir. Fondatrice du cabinet de conseils et d'un centre de formation professionnelle « B.M », elle est l'une des Congolaises les plus influentes de la diaspora africaine de France.

Visionnaire, conférencière, Bettina Mass, entrepreneure congolaise basée en France, très active sur les réseaux sociaux, anime aujourd'hui une communauté rassemblant plus de six mille personnes, hommes et femmes, qu'elle motive par ses newsletters, son podcast et ses publications pour leur faire prendre conscience de leur unicité et de passer à l'action.

A travers sa société, elle crée des routines simples et efficaces pour aider les particuliers à construire des projets en adéquation avec leur personnalité et aussi à briser les chaînes qui les empêchent de prendre leur envol, tout en développant de façon authentique leur présence sur les réseaux sociaux.

Avec son cabinet de conseils et centre de formation professionnelle "B.M" éponyme à son nom, Bettina Mass propose un accompagnement permettant aux particuliers et professionnels une meilleure gestion de la vie et un meilleur équilibre entre le bien-être, les finances et les objectifs professionnels à atteindre.

Avec une approche axée sur le développement personnel, elle aide, par ailleurs, les gens à avoir de la clarté dans les finances, à découvrir leur potentiel et à réaliser leurs projets professionnels. L'offre offerte par son cabinet s'adresse à toute personne désireuse d'effectuer un changement significatif et déterminer de passer à l'action. La Congolaise fait désormais partie de cette génération des jeunes leaders qui marque l'Afrique, l'Europe et le reste du monde.

%

Elle est devenue une des figures incontournables de l'entrepreneuriat social dont le nom évoque l'effervescence que l'entrepreneuriat féminin connaît, à l'heure actuelle du numérique, posant ainsi ses empreintes dans l'univers entrepreneurial.

« Très jeune, j'ai été secouée par les circonstances de la vie. Je devais quitter mes parents, fuir la guerre au Congo pour reconstruire une nouvelle vie auprès de ma soeur en France. Pendant longtemps, je me suis faite prisonnière d'un engagement où ma vie ne comptait pas et je travaillais uniquement pour payer mes charges et rembourser mes dettes. Un jour, j'ai découvert une méthode qui m'a aidé à prendre le contrôle sur mes finances et depuis lors, tout a changé. J'ai parlé à mes amis et je l'ai également partagé sur les réseaux sociaux dans un petit groupe de développement personnel que j'avais créé. Peu après, ce groupe s'est transformé en une communauté de six mille hommes et femmes prêts à briser la roue pour réaliser leurs projets », a fait savoir Bettina Mass.

Se servant de son propre modèle de réussite, à travers des conférences-débats, tables rondes, partages d'expériences, panels de discussions, échanges et témoignages, séances de coaching et de formation, Bettina Mass rassemble en France des hommes et femmes, vieux ou petits, entrepreneurs étudiants ou salariés, administrateurs publics ou privés, associations, organisations non gouvernementales, venant de divers horizons du monde, jusqu'ici réticents d'avoir de l'assurance en eux, à s'autonomiser, à donner le meilleur d'eux-mêmes, peu importe ce qu'ils font.

Ses ouvrages « Occupe ta place » et « Ma relation avec l'argent » sont des puissants outils pédagogiques dans le domaine de l'entrepreneuriat social et du monde des affaires, décomplexant ainsi ces hommes et femmes qui s'autocensurent et qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, afin qu'ils donnent la pleine mesure de leur potentiel et de leurs talents pour accéder à ce qu'ils désirent être dans la société.

« Dans ces livres, je vous présente les principes fondamentaux qui ont contribué à former une mentalité financière dans ma vie. Dans ce parcours d'introspection et de questionnement, vous êtres acteur principal. Au fil des parties, des exercices vous attendent pour enfin découvrir comment vous pouvez avoir une relation épanouie avec votre argent et, ces livres sont vos guides financiers pour vous aider à réaliser le meilleur investissement qui consiste à travailler sur vous », poursuit Bettina Mass.