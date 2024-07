Afrique: Eliminatoires CAN Maroc 2025 - Les Diables rouges savent à quoi s'en tenir

La Confédération africaine de football a dévoilé, le 4 juillet, en Afrique du Sud les compositions des groupes pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se disputera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les Diables rouges du Congo affronteront, dans le groupe K, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Les éliminatoires de la CAN qui se disputeront en septembre, octobre et novembre 2024 mettront aux prises quarante-huit sélections africaines. Les deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale que le Congo n'a plus disputée depuis 2015.

Dans le groupe K, l'Afrique du Sud, troisième de la dernière CAN, enfile le plus beau costume de favori. Mais ses matches avec le Congo ont toujours été difficiles à gérer. Les deux sélections étaient dans le même groupe lors des éliminatoires de la CAN 2015. Les Sud-Africains avaient battu les Congolais à Pointe-Noire, 2-0, avant d'être tenus en échec 0-0 sur leurs propres installations. Ce sont aussi les retrouvailles des Diables rouges avec leur ancien sélectionneur Paul Put, l'actuel coach de l'Ouganda.

Les deux dernières rencontres opposant les deux dernières sélections remontent aux éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. L'Ouganda avait battu le Congo, 1-0, sur ses installations avant le nul concédé en terre congolaise. Le Congo retrouve aussi une vielle connaissance : le Soudan du Sud avec lequel ils étaient dans le même groupe lors des éliminatoires de la CAN de la Côte d'Ivoire. Les Sud Soudanais avaient surpris les Congolais à Brazzaville, 2-1, lors de la troisième journée. Mais, au retour, le Congo avait pris sa revanche 1-0 en Tanzanie. Le match étant joué sur un terrain neutre. C'est cette double confrontation qui avait coûté l'élimination au Onze national puisque lors de la dernière journée, les Diables rouges n'avaient pas pu faire mieux qu'un nul de 2-2 contre la Gambie. Les équipes africaines ayant évolué, il faut créer toutes les conditions afin d'éviter de prolonger la série d'échecs à plus de dix ans.

La composition de tous les groupes

Groupe A : Tunisie, Madagascar, Comores et Gambie

Groupe B : Maroc, Gabon, Centrafrique et Lesotho

Groupe C : Egypte, Cap-vert, Mauritanie et Botswana

Groupe D : Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda

Groupe E : Algérie, Guinée équatoriale, Togo et Liberia

Groupe F : Ghana, Angola, Soudan et Niger

Groupe G : Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad

Groupe H : République démocratique du Congo, Guinée, Tanzanie et Ethiopie

Groupe I : Mali, Mozambique, Guinée Bissau et Eswatini

Groupe J : Cameroun, Namibie, Kenya et Zimbabwe

Groupe K : Afrique du Sud, Ouganda, Congo et Soudan du Sud

Groupe L : Sénégal, Burkina Faso, Malawi et Burundi