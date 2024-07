Congo-Brazzaville: Théâtre - La compagnie « Le rideau de lianes » présente la pièce 'Ubu roi'

La pièce « Ubu roi», dans une mise en scène de Bernard Sallé et Harvey Massamba, les costumes et accessoires de Lutécia Mouboté, sera présentée ce 5 juillet à 15 heures à Brazzaville, dans la salle de spectacle de l'école Notre-Dame du Rosaire, située à Bacongo.

Vingt-deux comédiens de niveaux 6e et seconde, dont certains sont des enfants des familles des artistes, tous fréquentant l'école Notre -Dame du Rosaire, seront sur les planches devant plus de 200 spectateurs (attendus selon les organisateurs) pour peindre un tyran énorme, cupide, stupide, vorace et sanguinaire, poussé par une mère Ubu aussi sotte que méchante. Un spectacle qui fait rire pour distraire, détendre les muscles et ses zygomatiques.

"Ubu roi" est une pièce de théâtre d'Alfred Jarry en cinq actes, publiée en 1895. C'est une critique satirique de la prise de pouvoir dans un pays, la Pologne, fin du XIXe siècle. Le père Ubu et sa femme renverse le roi Venceslas. Aussitôt, la mère Ubu dit à son mari de distribuer de la viande et de l'or au peuple pour rester au pouvoir.

Ubu est devenu un personnage universel, par sa démesure et son absurdité. Il en est resté un adjectif, « ubuesque », pour les petits et les grands tyrans bouffis d'arrogance et de stupidité. Jarry, provocateur mais réel innovateur, a inspiré le théâtre de l'absurde, le surréalisme, les pataphysiciens.

Le spectacle de ce 5 juillet à l'école Notre-Dame du Rosaire est l'aboutissement d'un projet de théâtre proposé par la compagnie « Le rideau de lianes », pour l'année 2023-2024. Une subvention du Soutien au tissu associatif des Français de l'étranger a permis le démarrage du projet qui a trouvé un accueil à l'école Notre-Dame du Rosaire.

Il a été choisi de travailler sur « Ubu roi» et de compléter le travail théâtral par un atelier d'arts plastiques, conception et réalisation des décors, accessoires et costumes. Les ateliers destinés aux enfants de Français de l'étranger ont également été ouverts aux élèves de l'école Notre-Dame du Rosaire.

La compagnie « Le rideau de lianes » dirigée par Bernard Sallé, un Franco-Congolais, auteur de plusieurs livres, metteur en scène, cinéaste, architecte, journaliste, entend poursuivre de travailler l'année prochaine sur un autre projet. Avec "Ubu roi", l'atelier de théâtre tire son rideau. Cette année, c'était avec la participation de l'école Notre-Dame du Rosaire, école laïque avec au moins 600 élèves dans ses trois sites. Rideau.