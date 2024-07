Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Biographie et œuvres de Lutumba Simaro (Suite et fin)

Suite à un désaccord avec la famille Luambo, Lutumba Simaro, en compagnie de Josky Kiambukuta, Ndombe Opetun, Gerry Kialungana, créent au début de l'année 1994 l'orchestre dénommé Bana Ok.

L'exigence de l'augmentation du pourcentage des royalties que l'Ok Jazz devra dorénavant verser à la famille Luambo, dans le cadre du pactole laissé par l'illustre disparu, sera à l'origine d'une mésentente entre les héritiers de la fondation Luambo et l'Ok Jazz dont la résultante sera à l'origine de l'éclatement du TP Ok Jazz.

Ainsi, Ndombe Optun, Josky Kiambukuta et Gerry Kialungana, pour ne citer que les plus importants, décident de fonder, le 4 janvier 1994, à Bruxelles, l'orchestre dénommé Bana Ok sous l'impulsion de Simaro Lutumba après avoir mis sur le marché "Ofela" et "Dati pétrole", les derniers titres sublimes et ultimes succès de l'Ok Jazz.

Lors de sa création, l'orchestre Bana Ok est composé de Simaro Lutumba, Ndombe Opetun, Josky Kiambukuta, Shakembo, Makosso, Gerry Kialungana, Papy Balay, Elba Kuluna et autres.

Présidé par le poète Simaro et secondé par Josky Kiambukuta, ils lancent dans la foulée deux albums, à savoir "Cabinet molili" et "Bakitani", dans le style rumba odemba (rumba lourde), fidèle aux styles de Franco. Ils connaissent un franc succès auprès des mélomanes du Pool Malebo et des ambianceurs, notamment ceux des habitués du bar Grand baobab de Kinshasa où Bana Ok se produit tous les soirs à partir de 18 heures.

Il sied de noter que le titre "Bakitani", produit par Mose Fanfan, est une reconnaissance de l'héritage de Franco et le Tout Puissant Ok Jazz. Au fil du temps, malgré les décès successifs du talentueux chanteur Ntesa Dalients en 1996 et du guitariste émérite Gerry Kialungana en 2002, Bana OK, groupe prolifique, ne finit pas de réaliser des tubes comme "Tonnerre show", "Toucher-jouer", "Dernier avertissement", "Top overdose", illustrent bien le parcours élogieux du groupe au cours des décennies 1990 et 2000.

A cela, il faut ajouter sa tournée européenne en 2004 et à l'issue de laquelle Simaro Lutumba rentre à Kinshasa tandis que certains membres de la formation, en l'occurrence Ndombe Opetun, Makosso, Josky Kiambukuta, Shakembo et autres décident de rester à Paris où ils livreront çà et là des concerts tout en interprétant des chansons de l'Ok Jazz et de Bana Ok au grand bonheur des nostalgiques.

L'histoire de la musique congolaise nous renseigne qu'elle est faite de dissensions, de dissidences et des dislocations des orchestres. L'implosion de l'orchestre Bantous en 1972 donna naissance à trois groupes Bantous, le Peuple et Nzoy, il en est de même pour le groupe Wenge Musica dont l'éclatement fut à l'origine de la création de Wenge BCBG, Wenge Maison Mère....

A 80 ans, le poète Lutumba qui a mis fin officiellement à sa carrière musicale a choisi l'artiste Manda Chante comme son successeur pour diriger l'orchestre Bana Ok. Cette décision impopulaire suscita colère et sèma la division au sein du groupe. Mécontents, certains musiciens quittent l'orchestre à cause de cette décision. Pour le groupe des mécontents, le choix de Manda est un désaveu à leur égard. Face à cette situation, les dissidents créent à leur tour le groupe Tout Puissant Odemba et se préparent à lancer sur le marché leur titre qui permettra aux mélomanes de les découvrir.

Ainsi marque la fin de l'épopée de l'orchestre Bana Ok après avoir brillé au firmament de la musique du Pool Malebo.