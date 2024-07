Congo-Brazzaville: Davy Kassa revient sur scène avec « Les 7 secrets du maître »

Davy Kassa, le duc de Makoua, refait surface avec un album excellent digne de son talent et de son expérience. « Les 7 secrets du maître », cet album de dix titres est réalisé avec la participation de son fidèle groupe Kingoli universel. Disponible sur les plateformes de téléchargement, le titre les « 7 secrets du maître » accumule des millions de vues sur YouTube.

Pertinent dans ses textes, avec son style musical propre à lui, Davy Kassa est aussi connu pour son talent et l'étendue de son registre artistique. Depuis sa sortie, son nouvel album continue de captiver l'attention et de recevoir des louanges, non seulement pour ses sonorités authentiques Akwa, mais également pour le contenu du message véhiculé.

« Il est si facile de juger sans connaître la vérité, de condamner sans comprendre. Avant de pointer du doigt et de prononcer des verdicts hâtifs, prenons le temps d'écouter, de comprendre et d'analyser la situation dans son ensemble. Chacun a sa propre histoire, ses propres circonstances et ses propres raisons. Ne laissons pas nos préjugés nous aveugler et nous éloigner de la justice et de la compassion, cherchons la vérité avec ouverture d'esprit et bienveillance, afin de rétablir la paix et la compréhension. Faire du mal aux autres, que ce soit par des mots ou des actions, ne procure aucun véritable accomplissement ; au contraire, cela crée un cercle vicieux de méfiance et de rancoeur. Ceux qui choisissent ce chemin finissent par se retrouver isolés, car les relations ayant pour base la critique et la négativité ne peuvent jamais être durables ou authentiques », a écrit l'un des membres du groupe sur la page Facebook de l'artiste Davy Kassa, en réponse aux détracteurs qui ont prédit la chute de l'artiste et de son groupe.

Davy Kassa, septième fils qui tient actuellement les rênes de Kingoli, une danse du terroir Akwa, n'a pas encore fini de prouver au monde son savoir-faire artistique. Avec ce nouveau opus de dix chansons, le public va encore savourer et danser au rythme des titres tels que « Les 7 secrets du maitre », «Cri du coeur », «Jalousie », «Aubierge akambo », «Max Loma », «Faux camarades », «Adieu pondo », «Angouma », «Vieux Jacko », «Hommage Macaire ». Chantées en lingala et en langue vernaculaire akoua, les chansons de cet album reflètent et retracent les moeurs de la société congolaise actuelle.

« Il est crucial de comprendre que chaque être humain a une valeur unique, ignorer ou dénigrer cette valeur ne fait que priver le monde de la richesse qu'apportent la diversité et les talents de chacun. Reconnaître et célébrer les réussites des autres ne diminuent en rien votre propre éclat, bien au contraire, cela crée un environnement où chacun peut s'épanouir et grandir. Alors, au lieu de se concentrer sur les imperfections des autres, cherchons à voir le bien en eux. Laissons derrière nous les jugements acerbes et les actions nuisibles, optons pour la compassion et la reconnaissance, car en valorisant les autres, nous élevons aussi notre propre humanité », lit-on sur la page de l'artiste.

Né à Makoua, Davy Kassa est un artiste congolais, interprète, auteur-compositeur de musique tradi-moderne. Artiste depuis son jeune âge, il intègre le groupe tradi-moderne Kingoli Akoua, basé à Poto-Poto. Après avoir présidé le groupe pendant un bon moment, il décide alors de créer son propre groupe « Kingoli universel ». Très connu dans le milieu tradi-moderne, Davy Kassa parcourt les scènes du Congo et d'ailleurs. Meilleur artiste en 2019, lors de la 18e édition du trophée les Sanza de Mfoa, il a à son actif quatre albums dont « Combat spirituel », « Reconnaissance », « 33 tours ».