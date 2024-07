Congo-Brazzaville: Election Mini miss Congo - Les autorités culturelles appelées à soutenir l'art

A l'occasion de la quatrième édition de l'élection Mini miss Congo qui se tiendra dans la fourchette du 15 juillet au 10 août prochain, à Pointe-Noire, les organisateurs sollicitent l'assistance financière des autorités culturelles pour sa réussite complète.

Le concours de beauté connaîtra la participation de onze candidates déjà présélectionnées dont l'âge varie entre 7 et 10 ans. Le groupe des candidates retenues est constitué d'une Brazzavilloise, une Dolisienne et de neuf Ponténégrines. Pour figurer parmi les onze prétendantes à la couronne, il fallait remplir certaines conditions, à savoir être de nationalité congolaise, disposer d'une excellente locution, c'est-à-dire être capable de bien s'exprimer, être capable d'exhiber un sourire envoûtant, disposer d'une démarche et d'une élégance sans pareille et être une excellente lectrice.

A l'issue de la compétition, une seule candidate sera couronnée Mini miss Congo. La jeune lauréate aura une mission noble : réunir les moyens qui pourront permettre de monter un commerce. Cette unité de production servira à financer les missions des futures lauréates du concours de beauté Mini miss Congo.

Les lauréates des trois précédentes éditions avaient réussi à réaliser les missions qui leur avaient été assignées. La lauréate de la première édition avait composé une chanson qui dénonce les conséquences de la pédophilie. La chanson était baptisée « Laissez nous grandir » et est disponible sur youtube. La championne de la deuxième édition avait mené une campagne de sensibilisation à la nécessité de scolariser les enfants. La gagnante de la troisième édition, quant à elle, avait lancé une chaîne de télé pour les enfants, dénommée "Canal C junior". Cette chaîne est disponible uniquement sur internet, sur le bouquet Afrique télé. Celles et ceux qui disposent d'un téléviseur qui fonctionnent avec internet peuvent suivre la chaîne en cherchant sur Google « Canal C junior en direct ».

%

Les organisateurs du concours de beauté Mini miss Congo encouragent les parents à prendre massivement part aux différentes activités qui auront lieu de mi-juillet à début août. Cette période pourra être considérée comme « des moments de sortie sains en famille. Grâce à l'élection Mini miss Congo, les familles auront la possibilité de renforcer leurs liens », a lancé Cédric, le directeur de l'élection Mini miss Congo.

Rappelons que le concours de beauté « Mini miss Congo » vise à trouver une ambassadrice des enfants qui essayera de dénoncer des problèmes auxquels ces derniers sont confrontés.