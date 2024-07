Afrique: Commerce mondial - Un volume attendu de 32 0000 milliards de dollars en 2024

L'économie mondiale devrait progresser de 3% en 2024 avec des perspectives commerciales positives sur le court terme, selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

Le commerce mondial devrait atteindre près de 32 000 milliards de dollars cette année, si les tendances positives actuelles persistent, a déclaré la Cnuced. Les tendances commerciales mondiales sont devenues positives au premier trimestre de cette année, avec l'augmentation d'environ 1 % d'un trimestre à l'autre de la valeur du commerce des biens et la progression d'environ 1,5 % de celle des services, selon un communiqué de la Cnuced.

« Cette poussée, alimentée par une dynamique commerciale positive aux États-Unis et dans les pays en développement, en particulier dans les grandes économies asiatiques en développement, devrait voir le commerce des biens augmenter d'environ 250 milliards de dollars et le commerce des services de 100 milliards de dollars au cours du premier semestre 2024 par rapport au second semestre 2023 », a indiqué l'organisme onusien. Il a ajouté que le produit intérieur brut mondial devrait croître d'environ 3 % en 2024, les perspectives commerciales à court terme étant prudemment optimistes.

Selon la même source, la croissance du commerce mondial entre janvier et mars a été principalement hissée par l'augmentation des exportations de la Chine (9 %), de l'Inde (7 %) et des États-Unis (3 %). À l'inverse, les exportations européennes n'ont connu aucune croissance et celles de l'Afrique ont chuté de 5 % durant la même période.