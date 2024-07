Gabon: Lutte contre la drépanocytose - Zita Oligui Nguema plaide pour la mise en place d'une unité de prise en charge

La Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a exprimé son soutien total à la lutte contre la drépanocytose lors de l'ouverture du 3ème Congrès sur cette pathologie coorganisé par l'ONG SCDOGa et la Fondation Ma Bannière. Cet événement, qui se déroule du 4 au 6 juillet 2024 à l'immeuble Arambo de Libreville, est placé sous le thème : « La drépanocytose et les maladies du globule rouge dans le système de santé ».

Ces assises scientifiques, rehaussées par la présence effective de la Première Dame, rassemblent des médecins, des chercheurs, des personnels de santé et des acteurs sensibles à la cause de la drépanocytose. Sensible à cette cause qui affecte de nombreux compatriotes, Zita Oligui Nguema a, dans son mot de circonstance, plaidé en faveur de « la mise en place d'une unité hospitalière de prise en charge globale et le suivi des patients ».

Un voeu de la Première Dame accueilli avec enthousiasme par l'assistance composée de parents d'enfants drépanocytaires, de scientifiques et de membres de l'ONG SCDOGa. Cet élan de solidarité exprimé par Zita Oligui Nguema a également été salué par les patients eux-mêmes qui se sont succédé sur l'estrade pour témoigner. Et pour matérialiser leur gratitude envers la Première Dame, ils ont tenu, bien que souffrants, à effectuer le déplacement afin de remettre en mains propres un présent à celle qu'ils appellent affectueusement « maman Zita ».

La présence de la Première Dame, du Ministre de la Santé ainsi que celui de l'Économie et des Participations à ce troisième congrès illustre l'engagement des plus hautes autorités gabonaises à promouvoir la lutte contre cette pathologie génétique et à offrir un soutien continu aux personnes qui en souffrent.