Gabon: Les journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat s'ouvrent à l'UIL

Les premières journées scientifiques et professionnelles sur l'Entrepreneuriat offrent l'opportunité à la jeunesse gabonaise d'apprendre des modèles de réussite. A l'Université internationales de Libreville où elles ont été lancées, le Recteur de ce temple de savoir, Pr Jean François Mavoungou, a rappelé que l'employabilité joue un rôle important. Aussi, dira t-il, qu'il ne doute pas de la réussite de ces journées organisées au sein de son établissement universitaire. "L'entrepreneuriat est un vecteur de stabilité sociale, un vecteur d'épanouissement" fera t-il savoir.

Dans la dynamique du Comité de transition pour la restauration des institution, les membres du Comité d'organisation disent se donner cette discipline. Pour Patrick Eric Meyo, Président du Comité d'organisation des Journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat a rappelé que la Fonction publique seule ne peut plus recruter et que le secteur privé est la solution. Il n'a pas manqué de souligner que ces journées sont une opportunité de rassembler des têtes pensantes, des modèles de réussite, les demandeurs d'emplois, des prétendants créateurs d'emplois, des futurs entrepreneurs dans un endroit où le donner et le recevoir se rencontrent." Trois jours durant, il sera question de financement, d'encadrement,d'éducation financière...".

Présent pour lancer officiellement les Journées, le Pr Hervé Ndoum Essingone, ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué l'initiative et a encouragé les initiateurs. Pour lui, l'entrepreneuriat est au coeur de la création de richesse. L'idée ou la problématique de l'entrepreneuriat doit être perçue comme une alternative pour la jeunesse. Aux chefs des établissements supérieurs, le membre du gouvernement a demandé de refléchir sur la question. Aussi, convie t-il les jeunes à l'auto-emploi. "Se lancer dans la création d'entreprise, c'est créer ou offrir des perspectives d'emplois aux autres" soutient-il le ministre.

La leçon inaugurale de Jean Baptiste Bikolou, modèle de réussite et patron de Pétro-Gabon, a impacté la jeunesse venue pour la circonstance. Belle leçon de vie pour ceux qui veulent embrasser l'entrepreneuriat. " Son exposé m'a touché et m'inspire. Je suis motivé. Il faut ce genre de rencontres pour booster la jeunesse. Ce monsieur est un exemple, un modèle. Son témoignage me bouleverse jusqu'à maintenant" confesse un nouveau bachelier très ému.

Il faut rappeler que cet événement vise à réunir des Universitaires de rang mondial spécialistes du domaine, les entrepreneurs gabonais, les collectivités locales, les grandes entreprises, les Institutions internationales, l'administration publique, les structures d'accompagnement, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de financement et les passionnés pour trois jours d'échange, de débat et de partage d'expérience.