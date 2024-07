ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a organisé, mercredi à la promenade des Sablettes (Alger), un rassemblement sous le slogan "Vive l'Algérie", avec la participation de plus de 8.000 jeunes représentants 58 wilayas du pays, et ce à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, célébrée le 5 juillet.

Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre du programme tracé par le CSJ, en vue de relancer ses efforts et de poursuivre son action de sensibilisation pour développer l'esprit de citoyenneté chez les jeunes et leur rappeler la nécessité de contribuer à préserver la mémoire nationale et à glorifier l'histoire nationale.

Pour le président du CSJ, la célébration du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale est une occasion pour exhorter tous les jeunes d'Algérie à poursuivre, avec détermination, l'édification de l'Algérie nouvelle, en s'inspirant des sacrifices des aïeux parmi les moudjahidine et les chouhada pour le recouvrement de l'indépendance nationale et de la liberté.

Rappelant tous les efforts déployés par le CSJ en vue de "consacrer l'esprit nationaliste chez les jeunes, afin qu'ils soient la locomotive de la conscience politique dans le pays et contribuer, avec force, à cette démarche, M. Hidaoui a appelé les jeunes et tous les citoyens à "participer massivement à l'élection présidentielle anticipée, prévue le 7 septembre prochain, en vue de poursuivre l'édification de l'Algérie et construire son avenir".

Pour sa part, le président de l'ONSC a exhorté les jeunes algériens à "poursuivre la marche des aïeux qui se sont sacrifiés pour libérer la Patrie, en contribuant à son édification, à la promotion des valeurs de liberté et à la consécration de la mémoire nationale chez les Algériens".

M. Benbraham a appelé "tout un chacun à contribuer à la réalisation du développement dans tous les domaines, à prendre en charge les préoccupations des jeunes, à leur donner de l'espoir, à les encourager à contribuer à construire leur avenir et à les associer pour trouver des solutions à leurs préoccupations", notamment à travers leur formation et perfectionnement, tout en les aidant à avoir confiance en soi pour faire face à la réalité".

Insistant sur la nécessité "d'ouvrir de nouvelles perspectives et de réaliser la justice sociale et l'égalité pour toutes les franges de la société", le président de l'ONSC a mis en avant l'"importance du dialogue, de l'échange de vues et d'expériences et de la consécration des principes de liberté et de démocratie en vue de réaliser la paix sociale".