Algérie: 62e anniversaire de la Fête de l'indépendance - Message du président de la République

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la Fête de l'indépendance (5 juillet 1962-2024), dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,Prières et Paix sur le Sceau des prophètes,

Chères citoyennes, chers citoyens

L'histoire de l'Algérie est jalonnée d'étapes phares et mémorables dont l'évocation nous inspire fierté et grandeur, et qui sont autant d'occasions pour nous remémorer les sacrifices consentis, tirer des enseignements et renouveler notre serment.

Le 62e anniversaire de notre indépendance nationale que nous célébrons ces jours-ci marque le couronnement de toutes les étapes mémorables ayant pour prémices la Révolution de novembre 1954.

Si toutes les nations du globe ayant vécu les affres du colonialisme font de la date de leur indépendance un repère de gloire et une fête nationale pour exalter les hauts faits, notre fête d'indépendance nationale est bien plus que cela. Elle est prépondérante car la colonisation de peuplement que nous avons endurée et combattue pendant un siècle et un tiers de siècle est sans égale dans les annales du colonialisme.

Qui plus est, la lutte acharnée livrée par notre peuple pour vaincre ce colonialisme destructeur à travers les résistances populaires, le mouvement national et la glorieuse Révolution de libération est sans égale dans les autres nations, que ce soit en termes de sacrifices et de résilience du peuple ou de férocité de l'ennemi. Il suffit de rappeler le chiffre d'un million et demi de Chouhada pour que chacun à travers le monde mesure l'ampleur des sacrifices et la grandeur des épopées et des hauts faits.

C'est pour nous une immense fierté et un legs inestimable.

Fidèle à l'héritage des Chouhada et à notre glorieuse Révolution, l'Algérie est pleinement consciente que l'indépendance dont nous jouissons aujourd'hui a été arrachée au prix de rivières de sang pur et de caravanes de symboles qui se sont sacrifiés pour la liberté. Aussi, nous resterons mobilisés pour honorer ces sacrifices, préserver le legs des Chouhada et protéger notre patrie afin que d'autres jalons soient posés dans l'édifice de l'Algérie rêvée par les vaillants Chouhada.

Chères citoyennes, chers citoyens,

Attachée à la référence novembriste et mesurant la symbolique de l'indépendance et la portée de son évocation, l'Algérie avance aujourd'hui résolument sans jamais perdre de vue, dans tous ses choix, décisions, positions et projets, ce que la Révolution de novembre a tracé et l'indépendance à laquelle elle a abouti, une indépendance que le monde entier sait avoir été arrachée au prix d'un lourd tribut.

Chères citoyennes, chers citoyens,

Nul n'ignore que la période que nous avons traversée était pleine de défis, que ce soit sur le plan intérieur ou extérieur, mais la sincérité et la détermination des hommes et la conscience de la noblesse de la mission annonçaient toujours la victoire malgré la multitude d'obstacles. Oui, l'Algérie a triomphé. Elle a triomphé en retrouvant le giron de ses enfants, l'honneur de son nom et la place qui lui sied. L'Algérie a réussi à redonner confiance en un avenir meilleur, à renforcer la cohésion nationale, à raviver l'espoir et à relancer l'économie. Elle a aussi réussi à conforter les catégories vulnérables et à gagner la confiance des jeunes femmes et des jeunes hommes. Elle a retrouvé l'image qui lui sied aux niveaux régional et international. L'Algérie a triomphé par sa voix audible et sa place préservée dans le concert des nations. Elle a triomphé en éveillant les consciences, de par le monde, sur la situation humanitaire tragique en Palestine, pays frère.

Les triomphes se sont succédé dans tous les domaines, mais le meilleur reste à venir grâce à Dieu.

Chères citoyennes, chers citoyens

L'évocation de notre indépendance nationale renforce notre détermination et nous permet de mesurer la chance que nous avons d'appartenir à un pays de la grandeur et de l'importance de l'Algérie, ce grand pays qui a toujours su compter sur ses enfants, même dans les pires circonstances, ses enfants qui ont toujours répondu présents à son appel. Ce pays que nous chérissons et auquel nous répondons présents à chaque fois qu'il est question d'une échéance sensible et cruciale pour en être dignes.

Vive l'Algérie indépendante, glorieuse et à l'avenir prometteur.

Une Algérie qui se remémore à chaque instant les gloires de sa révolution et les fruits de son indépendance.

Je saisis cette glorieuse occasion pour me recueillir à la mémoire de nos vaillants Chouhada et féliciter mes soeurs Moudjahidate et mes frères Moudjahidine, priant Allah Tout Puissant de leur prêter santé et longue vie.

Vive l'Algérie

Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada,

Que la paix et les bénédictions d'Allah vous accompagnent".