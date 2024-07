Seychelles: Les experts de la santé du pays appellent à des politiques visant à rendre les aliments sains plus abordables

Les responsables de la santé aux Seychelles appellent à des politiques fiscales et commerciales qui rendent les aliments sains plus abordables et accessibles, ainsi qu'au développement de pistes cyclables et de trottoirs sûrs pour rendre les gens plus actifs dans la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT).

L'appel a été lancé mardi au centre de diagnostic Sheikh Khalifa de l'hôpital des Seychelles, après la présentation des résultats de la dernière enquête sur les maladies cardiovasculaires et autres maladies non transmissibles.

Les MNT sont celles qui ne sont pas transmises par des infections d'une personne à l'autre, comme les maladies cardiaques, le diabète et le cancer.

L'étude, réalisée du 16 août au 17 décembre 2023, a évalué la répartition des comportements de santé, de l'alimentation et des principaux facteurs de risque dans l'ensemble de la population des Seychelles.

Une sélection aléatoire de 1 205 personnes âgées de 18 à 74 ans vivant sur les trois îles principales, Mahé, Praslin et La Digue, a fourni des informations sur leur comportement et leur mode de vie par rapport aux maladies non transmissibles dans le pays.

Dans son discours d'ouverture du dialogue entre les participants à la présentation, le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gedeon, a déclaré que "les principales conclusions montrent à la fois des progrès et des défis - alors que les indicateurs socio-économiques sont prometteurs, certains persistent sur les facteurs de risque, et ceux-ci nécessitent une attention urgente". ".

Bien que l'étude ait constaté une diminution du nombre de fumeurs, elle a également révélé une "prévalence en forte augmentation de l'obésité ainsi que de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie et du diabète", a-t-il ajouté.

En présentant les résultats de la dernière enquête, le Dr Pascal Bovet, consultant en santé cardiovasculaire, a révélé que les MNT étaient attribuées à 60 pour cent des décès dans la nation insulaire.

"Ce que nous avons également constaté, c'est que les gens ont besoin d'être davantage sensibilisés, notamment en ce qui concerne l'hypertension artérielle", a déclaré Dr Bovet.

Malgré la croyance populaire selon laquelle les gens peuvent savoir quand leur tension artérielle est trop élevée, la maladie ne présente aucun symptôme.

Dr. Gedeon a déclaré que c'est "la raison pour laquelle les gens se soucient rarement de vérifier s'ils se sentent bien. L'étude met en évidence des lacunes dans la sensibilisation, le traitement et le contrôle des facteurs de risque de MNT".

Face à l'augmentation de l'obésité de 47 pour cent en 1989 à 78 pour cent en 2023, Dr. Bovet recommande une assistance médicale pour les cas à haut risque cardiovasculaire comme la chirurgie bariatrique. Il a ajouté qu'une interdiction de la publicité sur les aliments malsains ainsi que sur les cigarettes et l'alcool contribuerait également à réduire leur consommation.

Les représentants présents à la réunion provenaient de différents secteurs tels que l'environnement et les organisations non gouvernementales. Dr. Bovet a déclaré : « Vous êtes tous impliqués dans l'élaboration des politiques d'une manière ou d'une autre et ces résultats contribueront à éclairer les politiques et guideront l'action programmatique.

La présentation des résultats est la première d'une série visant à faire prendre conscience de ce que l'équipe a vu dans l'étude.

"Nous espérons que la sensibilisation du public entraînera des changements et des résultats, en proposant des interventions efficaces", a déclaré Dr. Gedeon.

Le rapport a été finalisé en avril et les conclusions ont été présentées au Conseil des ministres en juin. L'étude est disponible sur le site Internet du ministère de la Santé.