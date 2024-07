Seychelles: La certification Sustainable Seychelles sera étendue aux restaurants et aux voyagistes

Le programme de certification Sustainable Seychelles sera bientôt étendu aux voyagistes et aux restaurants, a déclaré mercredi un haut responsable du tourisme.

Dans le cadre du processus de mise en oeuvre, le Département du Tourisme a rencontré les représentants des voyagistes et des restaurants pour expliquer le programme et les critères nécessaires.

Le label de tourisme durable des Seychelles (SSTL) a été créé en 2012, puis rebaptisé Sustainable Seychelles Certification, qui classe et certifie les établissements d'hébergement hôtelier de toutes tailles. Il s'agit d'un programme de certification volontaire qui reconnaît et récompense les entreprises touristiques mettant en oeuvre les meilleures pratiques en matière de développement durable au sein de leurs opérations.

La secrétaire principale au Tourisme, Sherin Francis, a décrit le programme comme un outil nécessaire pour reconnaître les efforts déployés par ces établissements de l'industrie touristique pour devenir plus durables.

« Nous sommes conscients que devenir plus durable est un parcours et nous devons reconnaître le travail effectué par ces établissements pour les soutenir et les encourager à continuer sur cette voie. Dans le passé, il n'y avait que la certification, maintenant nous avons trois niveaux différents de reconnaissance avant d'obtenir la certification finale", a-t-elle déclaré.

"À l'heure actuelle, 25 établissements d'hébergement touristique participent au programme. Cependant, au cours de l'année écoulée, grâce à l'ajout de l'élément de reconnaissance, nous avons pu ajouter environ 52 autres établissements au programme. Il s'agit d'établissements qui sont en cours de transition vers des pratiques plus durables, certains ont déjà obtenu les points requis et sont en phase finale avant d'être certifiés", a ajouté Mme. Francis.

Elle a déclaré que durant la dernière décennie, "nous nous sommes concentrés principalement sur les établissements d'hébergement, il est maintenant temps d'élargir le champ d'action pour inclure d'autres secteurs. Nous commencerons par les tour-opérateurs et les restaurants".

Le programme sera adapté aux voyagistes et aux restaurants ayant mis en place des critères pertinents.

Reconnu internationalement, le certificat Sustainable Seychelles détient également le statut de reconnaissance du Conseil mondial du tourisme durable (GSTC), qui effectue les évaluations indépendantes de l'établissement.

Les principaux objectifs du certificat Sustainable Seychelles sont d'intégrer la durabilité dans le secteur du tourisme afin de sauvegarder les atouts naturels locaux ainsi que la croissance et la prospérité futures de l'industrie.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien.

Mme. Francis a déclaré qu'un groupe de soutien sera créé dans lequel les personnes ayant participé au programme pourront partager leurs meilleures pratiques avec ceux qui viennent de le rejoindre afin de faciliter la transition vers le programme.

"En fin de compte, si les Seychelles veulent être considérées comme une destination durable, il ne suffit pas que seul le secteur de l'hébergement fasse la transition, tous les secteurs doivent être inclus", a conclu Mme. Francis.

L'une des participantes à la réunion, la responsable des opérations du La Digue Island Lodge, Albina Tissa, a qualifié le programme de quelque chose de très positif. L'établissement a déjà mis en oeuvre la partie hébergement et Mme. Tissa a indiqué qu'il passerait également à la partie restauration.

"Je pense que c'est quelque chose de très bien car nous sommes un très vieil hôtel, donc pouvoir faire revenir nos clients et que les gens aient plus confiance en nos services. C'est un très bon programme et maintenant que nous avons les critères, nous pourrons y travailler facilement", a ajouté Mme. Tissa.