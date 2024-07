Angola: Le pays appelle à une tolérance zéro face aux mutilations génitales féminines

Luanda — La députée angolaise Luísa Damião a défendu jeudi, à Luanda, la tolérance zéro face aux mutilations génitales féminines, avec la présentation d'initiatives législatives et l'augmentation des campagnes d'éducation et de sensibilisation dans les communautés.

Parlant de l'évaluation du rapport de la commission permanente du développement humain et social et des programmes spéciaux du Forum parlementaire de la SADC (FP-SADC), elle a indiqué que cette hypothèse doit également impliquer les médias et les partenaires sociaux.

"Nous sommes préoccupés par les mutilations génitales féminines, qui constituent une violation flagrante des droits humains fondamentaux", a déclaré la source, considérant cette pratique comme une forme de violence basée sur le genre.

La parlementaire a reconnu que cela cause des dommages importants à la santé, ainsi qu'à l'intégrité physique, psychologique, sexuelle et vitale des femmes. "Cette pratique est néfaste à la santé sexuelle et reproductive et constitue une violation de l'éthique médicale", a-t-elle souligné.

Elle comprend que pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, il est nécessaire de s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité entre les sexes et d'oeuvrer en faveur de l'autonomisation sociale et économique des femmes.

%

Elle a informé que, à titre de prévention, l'Angola criminalise cette pratique à la lumière de son Code pénal. Luísa Damião a également parlé des mécanismes de surveillance pour signaler ces pratiques néfastes qui constituent une manifestation extrême des inégalités entre les sexes, qui doivent être combattues. L'objectif, selon la source, est de sensibiliser la société civile à son éradication, qui nuit à la santé physique et psychologique de nombreuses femmes et filles à travers le monde.

Éradication du phénomène

On estime que 230 millions de filles et de femmes dans le monde ont été soumises à des mutilations génitales féminines (MGF) et, selon une étude menée par Equality Now, les MGF ont été enregistrées dans 92 pays.

Bien que la prévalence des MGF ait diminué parmi les adolescentes dans certains pays africains, le nombre total de femmes et de filles touchées est passé de 140 millions à 144 millions en raison de la croissance démographique.

Dans des pays comme la Somalie, le Mali, la Gambie, la Guinée et le Sénégal, les progrès dans la réduction de la prévalence des MGF ont stagné au cours des 30 dernières années. Les MGF ont été associées à d'autres violations telles que le mariage des enfants, les grossesses chez les adolescentes et le viol d'enfants.

En Tanzanie, par exemple, où les MGF ont été criminalisées en 1998, la prévalence a diminué de 18 % à 8 %, avec une participation accrue à des rites de passage alternatifs et un meilleur traitement des cas par les autorités chargées de l'application des lois.

La loi modèle de la SADC sur la violence sexiste a été présentée comme un cadre réglementaire progressiste qui définissait et catégorisait les MGF comme violence sexiste et obligeait les États membres de la SADC à la prévenir.

Cependant, il a été noté que les données limitées sur les MGF en Afrique australe, en particulier parmi les communautés minoritaires et migrantes, laissaient un vide qui nuisait aux initiatives. La 55ème Assemblée plénière du PF-SADC a approuvé la motion sur le rapport du comité permanent sur le développement humain et social et les programmes spéciaux, suite à sa réunion statutaire tenue sous le thème « Accélérer l'Agenda 2040 de l'UA pour les enfants : renforcer l'implication parlementaire en faveur des enfants par la législation et des politiques centrées sur l'environnement".