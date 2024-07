Afrique: L'Angola répond à l'Espagne dans la 'lutte' pour Paris 2024

Luanda — L'Angola a perdu mercredi contre l'Espagne, 81-89, dans un match avec beaucoup de répercussions, surtout avant la pause.

Lors du match de la deuxième journée du groupe A du Tournoi préolympique de basket-ball, organisé à Valence (Espagne), l'Angola perdait à la mi-temps avec trois points de différence (43-46). L'attitude des champions d'Afrique nous a fait « rêver » d'une nouvelle surprise comme celle enregistrée aux Jeux Olympiques de Barcelone 92, où ils ont gagné 83-63.

L'expérience des hôtes a fini par être décisive, surtout lorsqu'ils ont opté pour le jeu en plein air, à une époque où il y avait un « blanc » parmi les Angolais. L'Espagnol Santi Aldama a été le meilleur buteur du match avec 24 points, son record personnel pour l'équipe nationale.

Willy Hernangómez, à son tour, a obtenu un « double double » : 22 points et 10 rebonds, suivi de Lorenzo Brown, avec 11 passes décisives. Du côté angolais, quatre joueurs ont dépassé les dix points. Le point culminant a été Jilson Bango, avec 17 points et neuf rebonds, dont six offensifs.

Le représentant du pays en NBA, pour les Hawks d'Atlanta, Bruno Fernando, a réalisé un « double double », c'est-à-dire qu'il a marqué 14 points et pris 10 rebonds. L'Espagne a également battu le Liban mardi, 104-59, et a confirmé la tête du groupe en battant l'Angola, avec désormais six points. L'équipe nationale rejoue, ce jeudi (4), à 16h30, avec le Liban, pour la troisième journée du groupe A.