Afrique: La commissaire Josefa Sacko appelle à plus d'engagement pour défendre les forêts

Brazzaville — La commissaire de l'Union africaine (UA) chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, Josefa Sacko, a appelé ce jeudi, dans la ville de Brazzaville (République du Congo), à des actions concrètes pour lutter contre la déforestation sur le continent africain.

« Peu de choses ont été faites en termes d'actions concrètes pour lutter contre la déforestation, c'est pourquoi les pays africains débattent de la nécessité urgente de boiser et de reboiser le continent », a-t-elle expliqué.

S'exprimant lors de la première Conférence internationale sur le boisement et le reboisement, qui se déroule du 2 au 5 de ce mois, la commissaire a appelé l'Union africaine à travailler dès maintenant à la protection des forêts et de l'environnement, pour garantir un avenir meilleur aux nouvelles générations.

"Au sein de l'Union africaine, il existe la Stratégie forestière, qui parle de l'ensemble de la chaîne globale et du rôle que joue cette ressource dans la sécurité alimentaire, le cycle de l'eau pour l'irrigation et la consommation humaine", a-t-elle indiqué.

Elle a également fait savoir que les pays sont aux prises avec des sols dégradés, en raison du changement climatique et de la déforestation, raison pour laquelle il doit y avoir des politiques spécifiques pour la gestion durable des forêts.

Pour le succès de tous les aspects liés à la protection des forêts, Josefa Sacko a recommandé un plus grand engagement des États, afin de mobiliser les ressources nécessaires. "Les gouvernements doivent aligner la stratégie continentale sur leurs stratégies nationales de boisement et de reboisement", a-t-elle affirmé.

À la première Conférence internationale sur le boisement et le reboisement, promue par le gouvernement de la République du Congo, participent des environnementalistes et des experts de l'Union africaine et des Nations Unies impliqués dans l'environnement et les ressources forestières.

L'événement est présidé par le Premier ministre du Congo, Anatole Makosso, et compte sur la présence de la ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, qui a visité les installations réservées à la Commission climatique du bassin du Congo.

La commission susmentionnée oeuvre pour la préservation et la durabilité du deuxième poumon forestier et climatique au monde et regroupe 17 pays, dont l'Angola et la République du Congo.