Angola: Le chef de la diplomatie angolaise réaffirme l'engagement du pays envers la CGG

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a réaffirmé mercredi, à Luanda, lors de la cérémonie du 23ème anniversaire de la Commission du Golfe de Guinée (CGG), l'engagement de l'Angola envers l'organisation et ses principes fondateurs.

Le chef de la diplomatie angolaise a souligné l'importance de la sécurité des zones côtières de l'Afrique centrale et occidentale, soulignant que la région fait face à des menaces importantes, qui compromettent la stabilité et le développement économique des États membres.

Selon le ministre, l'Angola, où se trouve le siège de l'organisation, s'est engagé à la maintenir active et vigoureuse, en lui apportant un soutien essentiel pour garantir son fonctionnement. "En outre, le président de la République, João Lourenço, et champion de la paix et de la réconciliation de l'Union africaine, travaille sans relâche pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération régionale, valeurs qui sont au coeur de notre politique étrangère", a-t-il ajouté.

Le diplomate angolais a parlé de menaces persistantes telles que la piraterie, la contrebande, la pêche illégale et les catastrophes environnementales et autres, qui nécessitent une approche intégrée et collaborative de la part de l'organisation.

En conséquence, il a fait valoir qu'il est impératif de renforcer la coopération entre les États membres et les partenaires internationaux pour faire face efficacement à ces menaces et, ainsi, construire un avenir plus sûr pour tous.

Il a évoqué les travaux en cours pour amender le Traité de l'organisation, dans le but d'augmenter le nombre d'États membres de neuf à 19, indiquant que cet effort reflète l'intérêt croissant pour les nouvelles demandes d'adhésion.

Cette année la CGG fête ses 23 ans d'existence, avec pour devise « La revitalisation de la Commission du Golfe de Guinée ». La Commission du Golfe de Guinée est née du traité signé à Libreville, le 3 juillet 2001, par l'Angola, le Congo, le Gabon, le Nigeria et São Tomé et Príncipe.

Elle constitue un outil institutionnel permanent de coopération entre ces Etats riverains du Golfe de Guinée en vue de défendre leurs intérêts communs et de promouvoir la paix et le développement socio-économique fondé sur le dialogue et la concertation, ainsi que des liens d'amitié, de solidarité et de fraternité qui les unissent.