Angola: Remaniement au sein du Conseil d'Administration de l'Angop

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a remanié jeudi le Conseil d'administration de l'Agence Angola Presse (ANGOP), dirigé par Josué Salusuva Isaías.

Selon une note de la Présidence de la République, de nouveaux administrateurs exécutifs ont été nommés pour les domaines de Contenu et Multimédia, respectivement, Elias José Tumba et Geraldo Ambrósio Quiala, en remplacement de José Chimuco et Emanuel Catumbela.

Les administrateurs exécutifs Engrácia Bernardo (Administration et Finances) et João Simão (Domaine technique) ainsi que l'administratrice non exécutive, Leona Capindissa, ont été maintenus dans leurs fonctions. D'autre part, Ilda das Dores Fernandes remplace Gaspar Francisco comme administratrice non exécutive.