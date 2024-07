Algérie: Université 'Djilali Liabes' de Sidi Bel Abbes - Un classement mondial, fruit des efforts conjugués de la communauté universitaire

SIDI BEL ABBES — Le récent classement du "Times" plaçant l'Université "Djilali Liabes" de Sidi Bel Abbes à la première place au niveau national, maghrébin et du monde arabe parmi les 500 meilleurs jeunes établissements universitaires est le fruit des efforts déployés par l'ensemble de la communauté universitaire, conjugués au soutien indéfectible du ministère de tutelle en faveur de la promotion de la recherche scientifique, indique cet établissement universitaire.

"Le travail inlassable du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour soutenir les établissements universitaires et promouvoir la recherche scientifique dans divers domaines a permis à l'université de Sidi Bel Abbes de maintenir son leadership dans les derniers classements, notamment le classement "The Times" pour l'année 2024, qui a classé 23 établissements universitaires algériens parmi les 500 meilleures jeunes universités de moins de 50 ans", a souligné le vice-recteur chargé des relations extérieures de l'université, le professeur Seddiki Abdenour, dans une déclaration à l'APS.

Ce classement honorable témoigne de la qualité et de l'originalité des recherches menées et publiées par les chercheurs de l'université dans des revues scientifiques internationales de renom, ainsi que de la qualité de la recherche innovante dans divers domaines.

Le professeur Seddiki a également évoqué les méthodes pédagogiques innovantes mises à la disposition des chercheurs et des étudiants de l'Université Djilali Liabes pour les accompagner dans leurs travaux de recherche et les aider à atteindre des résultats d'envergure internationale. Ces méthodes sont déployées au sein de 57 laboratoires dotés de tous les moyens techniques nécessaires.

Pour sa part, le chercheur Ammar Tilmatine, spécialisé en génie électrique, a indiqué que l'Université Djilali Liabes compte dix chercheurs seniors pour 100 chercheurs au niveau national, encadrant des thèses de doctorat dans diverses spécialisations.

Les chercheurs de l'université Djilali Liabes mènent des recherches théoriques et appliquées susceptibles d'être valorisées à travers des partenariats avec des établissements universitaires et non universitaires nationaux et internationaux indique le chercheur, soulignant qu'ils bénéficient également d'une plateforme technologique performante et d'équipements adéquats leur permettant de développer des modèles de recherche scientifique et de diffuser leurs travaux à l'échelle nationale et internationale.

Des structures pédagogiques en soutien au développement de la recherche scientifique au sein de l'Université

Outre les avancées enregistrées dans le domaine de la recherche scientifique, l'Université Djilali Liabes s'est dotée, au début de cette année, d'une Maison de l'intelligence artificielle, un établissement dédié à la valorisation de la formation des étudiants dans ce domaine, en organisant des formations, des ateliers et des expositions spécialisées.

Cette nouvelle structure pédagogique mène des activités importantes liées à la formation des étudiants et accompagne les jeunes porteurs de projets en intelligence artificielle pour les aider à les concrétiser, a précisé le professeur Gharib Hadj, directeur de cette Maison.

De son côté, l'incubateur de l'Université Djilali Liabes, qui a reçu le label "Label" le 11 juillet 2023, a obtenu des résultats encourageants. Au cours de l'année universitaire 2022-2023, 18 idées de projets innovants "Label" ont été enregistrées et plus de 80 brevets ont été délivrés.

L'année universitaire 2023-2024 a vu l'enregistrement du premier "Label" d'idée innovante, et vingt autres idées innovantes devraient l'obtenir au cours de cette année, explique le directeur de l'incubateur, le professeur Alemi Ahmed Moudir.