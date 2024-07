Algérie: Coupe d'Algérie 2024 (Finale MCA-CRB) - La capitale retient son souffle

ALGER — A 24 heures de la finale de la 57e édition de la Coupe d'Algérie 2024 entre le MC Alger et le CR Belouizdad, vendredi au stade du 5-juillet 1962 (17h00), les fiefs des deux clubs algérois sont en ébullition, et vivent les derniers moments avant le jour J, tant attendu.

La capitale a commencé à se faire belle, avant même l'annonce de la date du déroulement de cette finale inédite, entre le champion d'Algérie en titre le Mouloudia, et son dauphin le CRB, en se drapant de couleurs: vert, rouge, et blanc.

Des banderoles de toutes formes, fanions, maillots, casquettes, bracelets et écharpes aux couleurs "vert et rouge" et "rouge et blanc" pavoisent les alentours de plusieurs quartiers d'Alger, leur conférant un décor des plus beaux.

La bataille entre les deux galeries bat son plein à quelques heures de cette grande finale. Les supporters des deux meilleurs clubs de la saison 2023-2024 se taquinent, mais dans un cadre sportif, où chacun respecte l'avis de l'autre.

Si les quartiers de Bab El-Oued et Mohamed Belouizdad, sont considérés comme les fiefs N.1 du MCA et du CRB, dans des quartiers tels qu'El-Madania, Bachdjerrah, ou encore Aïn Naâdja, où cohabitent les fans des deux clubs, chacun cherche à imposer sa suprématie à travers l'accrochage d'un plus grand nombre de banderoles et drapeaux.

D'autres supporters ont choisi d'exprimer leur attachement à l'un ou l'autre club en dessinant des graffitis, largement visibles dans les murs ou dans les façades des immeubles.

Chez les supporters du Chabab, l'espoir est palpable pour sauver la saison par un titre, et surtout empêcher le MCA de tout rafler cette saison.

En somme, tous ces préparatifs sont dominés par un esprit "Fair-Play", en attendant vendredi matin, où les deux galeries comptent envahir en force l'enceinte olympique pour assister à une des plus belles finales de l'histoire de l'épreuve populaire.

Place au spectacle sur le rectangle vert, que le meilleur gagne.