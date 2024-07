Algérie: Un programme riche et varié pour célébrer le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse

ALGER — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a tracé un programme riche et varié pour célébrer le 62e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, organisé cette année sous le thème "Fête glorieuse, Serment pour le renouveau".

Ce programme prévoit des activités et des manifestations culturelles, artistiques et sportives, ainsi que des conférences intellectuelles et historiques à travers le pays pour célébrer l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et jeter les ponts du dialogue et de la communication entre la génération de la Révolution et les générations montantes, par fidélité au serment des Chouhada et à leurs sacrifices pour la patrie.

Il permettra, à cette occasion, de souligner l'importance que revêt la célébration de cette journée historique pour le peuple algérien, qui a recouvré sa liberté et sa dignité après sept ans et demi de lutte armée contre le colonisateur barbare.

A ce titre, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que la célébration de cet anniversaire "est une occasion aux multiples dimensions et connotations entre le passé, le présent et l'avenir", relevant que l'Algérie nouvelle qui "célèbre ce glorieux anniversaire dans la stabilité et la sérénité, tout en renforçant sa croissance et sa prospérité, évoque avec fierté la mémoire de ses valeureux Chouhada qui se sont sacrifiés pour cette terre pure".

Il a précisé que le secteur des Moudjahidine avait tracé un programme pour célébrer cet anniversaire de manière distinguée, en "redonnant à cette fête nationale son caractère populaire et en impliquant davantage les jeunes et la société civile pour renforcer la cohésion entre le peuple et ses institutions".

Dans le cadre de cette démarche, le CSJ organise la 2e édition du rassemblement des jeunes algériens sous le slogan "jeunesse de la libération: jeunesse du changement, jeunesse de la construction", dans le cadre des efforts visant à renforcer l'adhésion de cette frange à la préservation de la mémoire, à la glorification de l'histoire nationale et à la consécration des valeurs de citoyenneté.

Il sera également procédé, au niveau de l'Opéra d'Alger, à l'organisation d'un méga-spectacle intitulé "la Mecque des révolutionnaires" qui évoque l'histoire de l'Algérie, avec la participation de plus de 200 artistes, à travers la présentation de 9 tableaux mettant en avant les batailles menées contre l'ennemi.

Conscient de l'importance du rôle des médias dans la transmission de l'histoire, le ministère des Moudjahidine œuvre au "renforcement de cette orientation selon une vision jeune, notamment à travers les œuvres que le secteur réalisera à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale", ajoute M. Rebiga.

Il a rappelé dans ce sens que la glorieuse Révolution de libération "a mobilisé la solidarité de tous les hommes libres du monde pour être une des plus grandes révolutions, grâce à ses principes humanitaires, s'érigeant en modèle pour les mouvements de libération".

"Il n'est pas étonnant que l'Algérie nouvelle se distingue par ses décisions souveraines, un engagement que le président de la République ne cesse d'affirmer, en déclarant que les Algériens sont nés libres et ils resteront libres dans leurs décisions et leurs positions", a conclu le ministre.