Algérie: Algérie Télécom assurera la continuité de ses services à l'occasion du 1er Muharram 1446

ALGER — Les agences commerciales d'Algérie Télécom assureront, le 1er Muharram de la nouvelle année de l'Hégire 1446, une permanence pour garantir la continuité de ses prestations et services, indique, jeudi, un communiqué de l'entreprise publique.

A l'occasion du 1er Muharram, marquant la nouvelle année de l'Hégire 1446, Algérie Télécom "informe son aimable clientèle que durant ce jour férié, ses agences commerciales assureront une permanence pour garantir la continuité de ses prestations et services", précise le communiqué.

Ainsi, pour les wilayas du nord du pays, les horaires de travail seront "de 10h00 à 15h00 et concerneront les agences commerciales d'Alger (Kouba, Bab Ezzouar, Ain Taya, Birtouta, Aissat Idir, Hydra, Baba Hacen, Bab El Oued et Sidi Abdellah) et des autres wilayas (les agences chefs-lieux)".

Pour les wilayas du sud du pays, la permanence "sera assurée par les agences chefs-lieux de 8h00 à 12h00", ajoute la même source.

Algérie Télécom réitère "son engagement à assurer le confort de ses clients et présente au peuple algérien et à tous les musulmans ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité", invitant les citoyens à consulter son site web : www.algerietelecom.dz pour plus d'information.