Afrique: CAN 2025 - Madagascar dans un groupe à sa portée

Madagascar évolue dans le groupe A avec la Tunisie, les Comores et la Gambie aux éliminatoires de la CAN 2025. La cérémonie du tirage au sort s'est tenue, hier à Johannesburg.

Le composant du groupe de Madagascar aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 est connu après le tirage au sort qui s'est déroulé hier, à Johannesburg en Afrique du Sud. Classé 24e en Afrique et 104e mondial, Madagascar se trouve dans le chapeau 2. À l'issue du tirage au sort, Madagascar évolue dans le groupe A avec la Tunisie du chapeau 1, les Comores du chapeau 3 et la Gambie du chapeau 4. Les quatre chapeaux sont composés chacun de douze nations, basées sur le dernier classement de la Fifa du 20 juin.

Les Aigles de Carthage tunisiens ont éliminé les Barea durant leur dernière rencontre, comptant pour les quarts de finale de la CAN en 2019, en Égypte. Auparavant la Tunisie a, à deux reprise, défait Madagascar pendant les éliminatoires de la Coupe du monde en 2002.

La Tunisie a battu la Grande ile, 2 à 0 à l'aller et 1 à 0 au retour. « Ces résultats datent d'il y a cinq ans. Chaque équipe peut progresser entretemps, mais je considère la Tunisie comme la favorite du groupe. De toute façon, il n'y a plus de groupe des équipes faibles ou celui de la mort. Ce que je peux dire est que nous voulons et nous pouvons disputer la CAN après notre première participation en 2019», confie le sélectionneur des Barea, Romuald Rakotondrabe après le tirage au sort d'hier.

%

Préparation sérieuse

La qualification à la Coupe du monde 2026 est l'une des ambitions de la Fédération malgache de football, mais la CAN est aussi importante. «Les éliminatoires à la CAN débuteront en septembre, précédant la suite des éliminatoires à la Coupe du monde. Nous priorisons certainement la qualification à la CAN car nous voulons rééditer l'exploit de 2019. Et pour y arriver, il faut travailler dur et avec sérieux», poursuit le coach Rôrô.

«Tout en respectant les Comores, nous avons prochainement trois rencontres face à elles. C'est devenu un derby habituel entre les deux pays sans sous-estimer cette nation. La Gambie est, quant à elle, une nation comme la Tunisie. Elles ont toutes les deux disputé la dernière CAN», met en évidence le coach Rôrô.

Quarante-huit pays disputeront les éliminatoires pour la prochaine CAN. Les quatre équipes de chaque groupe s'affronteront en six journées pour sortir les deux mieux classées de chaque poule. Les vingt-quatre meilleures disputeront la phase finale au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.