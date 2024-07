Madagascar: Opération Cardiaque - Soixante enfants sur liste d'attente

Les opérations des enfants au bloc de chirurgie à coeur ouvert du CENHOSOA seront gratuites pour les cinq premières années. Jusqu'ici, soixante enfants sont sur la liste d'attente.

Ils sont soixante à attendre une opération à coeur ouvert. Ce chiffre a été indiqué par le médecin général Willy Ratovondrainy, directeur général du Centre hospitalier Soavinandriana (CENHOSOA), lors d'une interview en marge de la cérémonie d'inauguration du bloc chirurgical à coeur ouvert, hier.

Les opérations de ces soixante enfants atteints de cardiopathie congénitale ou acquise, se feront durant les sessions prévues périodiquement. La prochaine session est prévue entre la fin du mois de septembre et le début du mois de novembre. Ces sessions sont programmées suivant la disponibilité des missionnaires venant de La Réunion ou de France, qui viennent en renfort à l'équipe médicale malgache qui compte une quarantaine de membres.

L'année prochaine, six missions de quinze jours sont au programme. De prime abord, huit à dix enfants par mission seront opérés. "Pourquoi nous ne voulons pas en opérer plus pendant les missions ? D'abord, parce qu'il s'agit d'interventions complexes et longues. Mais nous voulons aussi former le personnel et donc prendre le temps d'expliquer à toute l'équipe chaque étape des interventions", explique le docteur Éric Cheysson, président de l'ONG la Chaîne de l'espoir.

Mêmes chances

Le but, selon les explications, est qu'à terme, les interventions soient effectuées exclusivement par des équipes médicales malgaches. La liste des patients qui attendent d'être opérés pourrait, toutefois, s'allonger. Un programme mis en oeuvre en collaboration avec la Chaîne de l'espoir et financé par l'Agence française de développement (AFD), mènera des missions de dépistage et de consultation de cardiopathie dans les régions.

L'idée est de donner à tous les enfants du pays les mêmes chances d'être soigné, de guérir et de vivre en bonne santé. Selon le docteur Cheysson, "la Chaîne s'engage à financer les interventions sur cent enfants sur la première année". Dans son discours, à la cérémonie d'inauguration d'hier, Andry Rajoelina, président de la République, indique, par ailleurs, que "durant les cinq premières années, les opérations seront gratuites".

Cette gratuité des interventions durant les cinq premières années d'ouverture du bloc opératoire à coeur ouvert du CENHOSOA est réaffirmée par le communiqué de presse de l'institution présidentielle. Une réflexion sur un dispositif de prise en charge pérenne des opérations s'impose, cependant. Le coût d'une intervention est de 5.000 à 6.000 euros. Ceci en raison de l'utilisation d'un oxygénateur avec la machine de circulation sanguine extra-corporelle. Un équipement nécessaire, mais à usage unique.

Un centre de chirurgie cardiaque

Durant la cérémonie d'inauguration du premier bloc de chirurgie cardiaque du pays, destiné aux enfants atteints de cardiopathie, le président Andry Rajoelina annonce que "l'État fera de l'ouverture d'un centre de cardiologie, à Madagascar, sa priorité". À l'entendre, il sera installé au CENHOSOA et l'ambition est d'en faire le plus grand de l'océan Indien. L'idée est de soigner les malgaches, dont les adultes, mais aussi d'accueillir des patients étrangers en évacuation sanitaire.