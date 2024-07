Madagascar: Moramanga - Trois tueurs présumés d'un écologiste arrêtés

Soupçonnés d'avoir assassiné un défenseur de l'environnement, en juin, trois hommes ont été appréhendés par les gendarmes dans le district de Moramanga.

Raymond Rakotoarisoa, un écologiste, a été assassiné dans la commune de Beparasy, du district de Moramanga, au mois de juin. Trois suspects sont actuellement en garde à vue à la compagnie de gendarmerie locale. Après le crime, l'un aurait fui à Vohidiala à Ambatondrazaka où les bérets noirs ont mis fin à sa cavale. Le second a été arrêté mardi et le dernier hier, selon Andriambelo Ranaivomanana, président de l'association Soavina SOS Beparasy, très active dans la protection de la forêt primaire de cette région.

La victime était le vice-président de la communauté locale « Vondron'olona ifotony - VOI » Manampisoa, affiliée à la même association. Ses actions et ses efforts dans la lutte contre la déforestation étaient remarquables. Cela semblait déranger un groupe d'individus qui pratique la culture sur brûlis et s'adonne à des coupes sauvages et à l'exploitation illégale de bois précieux dans la grande étendue forestière de Beparasy.

Découvert

Les proches de Raymond Rakotoarisoa l'ont vu pour la dernière fois, le 22 juin, alors qu'il partait patrouiller, à cette date. Les autres gardes forestiers ne l'ont pas croisé. Le soir, il n'était pas rentré au village, ce qui n'a jamais été dans ses habitudes, d'après son entourage.

%

Le fokonolona a aidé sa famille à le retrouver. Finalement, ils l'ont découvert inerte au coeur de la forêt avec son boeuf abattu. Le corps sans vie déjà froid de la victime, portait au moins dix blessures par arme blanche, ce qui laissait supposer plusieurs meurtriers.

Depuis, les communautés locales, la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable d'Alaotra-Mangoro, la circonscription de l'Environnement et des Forêts de Moramanga ainsi que les gendarmes ont collaboré activement pour identifier les responsables de cet acte odieux. Le 2 juin 2022, Henri Rakotoarisoa, un autre militant écologiste et président de VOI Mialo, avait été tué dans des circonstances similaires, à Beparasy.